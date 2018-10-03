3 октября 2018



Подготовлен список некачественно отремонтированных орловских дворов

Об этом сообщил зампредседателя горсовета Владимир Негин на рабочем совещании в горадминистрации. Он отметил, что по поручению мэра от депутатов был собран перечень дворов, где возникло больше всего нареканий по выполнению работ и сразу же было принято решение объехать их.

В областной столице уже второй год подряд реализуется программа «Формирование современной городской среды». Депутаты горсовета, совместно с жителями активно контролируют ход работ по благоустройству дворов в своих округах. Так, еще 1,5 месяца назад народный избранник Тимур Нерушев начал «бить тревогу» по ул. Комсомольской д. 370. Тимур Алексеевич рассказал, что за это время подрядная организация так и не устранила замечания, поступившие от жителей. После ремонта двора во дворе стоит вода, а, например, на проезжей части появилось дерево. Множество недоделок и по улицам Дарвина, 6 и Автовокзальная, 38.

На рабочем совещании возник спор по поводу качества подготовки проектов. Тимур Нерушев упрекнул городские власти в том, что проекты скорее напоминают рисунки, чем техническую документацию. На это глава города возразил — все проекты согласуются с жителями дворов. Да, но замечания жителей не принимаются, более того, — если кто не доволен проектом — двор угрожают вообще исключить из программы ремонта, — возразил градоначальнику Нерушев. Заседания комиссии по отбору дворов для участия в программе по-прежнему закрыты от СМИ.

 

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Опубликовано 03 Окт 2018 в 17:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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