Подход к школе №24 в Орле отремонтируют

Такое поручение глава администрации Орла Александр Муромский на сегодняшнем рабочем совещании дал своему заместителю по вопросам городского хозяйства и транспорта Евгению Гришину. На минувших выходных, после затяжных осадков, в средствах массовой информации появились фотографии подхода к школе №24 по улице Тургенева — дождевая вода скопилась в низине тротуара и полностью перекрыла проход пешеходам.

По мнению Евгения Гришина, для решения проблемы необходимо поднять на 10 см слой асфальта. До наступления зимы эта работа будет проведена. В продолжение темы Александр Муромский поручил Евгению Гришину при взаимодействии с заместителями по районам проинспектировать подходы ко всем объектам соцкультбыта на наличие подобных проблем и оперативно принять меры.