27 августа 2019



Подходы и подъезды к орловским школам отремонтируют

Приведение в порядок подходов и подъездов к детским садам и школам завершится до 1 сентября. В частности, там идет ямочный ремонт. Как отметил и.о. начальника управления коммунальным хозяйством Орла Дмитрий Фролов, за прошедшую неделю, «Спецавтобазой» и тремя подрядчиками уложено 842 кв.м. нового асфальта. С 1 августа работы ведутся на ул. Металлургов, ул. Лесной, ул. Октябрьской, ул. Циолковского, ул. Латышских стрелков.

Особое внимание глава администрации Орла Александр Муромский поручил обратить на улицу Пушкина, где расположен лицей №32. Ремонт этой улицы стартовал 16 августа в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 2 сентября начинается учебный год. Автомобили родителей не позволят подрядчику ООО «Дорожное предприятие №1» надлежащим образом выполнить ремонт проезжей части, поэтому Александр Муромский рекомендовал в летний период завершить укладку асфальта на этом участке.

 

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Опубликовано 27 Авг 2019 в 15:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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