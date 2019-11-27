27 ноября 2019



Подходы к садам и школам обезопасят

Проверить подходы и подъезды к объектам социальной сферы, в частности, к детским садам и школам, поручил глава администрации. Обращения жителей с просьбами привести в порядок подъезд или подход к тому или иному учебному заведению регулярно поступают в социальные сети Александра Муромского и администрации Орла. Как правило, речь идет о ремонте асфальтового покрытия.

Так, многодетная мама указала на неудовлетворительное состояние дороги на участке от ул. Колхозной до Дома детского творчества №5 на ул. Мопра, 48. Женщина отметила, что машина проваливается в ямы, а пешком преодолеть участок еще сложнее, особенно в дождливую погоду.

Александр Муромский поручил с выездом на место обследовать подход к Дому детского творчества №5 и привести его в нормативное состояние как можно быстрее.

Похожая ситуация сложилась в 909-м квартале: орловцы просят обратить внимание на подход к детскому саду №7 на ул. Планерной. И.о. начальника управления коммунальным хозяйством Орла Дмитрий Фролов рассказал, что смета на ремонт подхода уже составляется.

Подходы к школе №13 и лицею №18 также в неудовлетворительном состоянии, отмечают жители. По информации заместителя главы Северного района Вадима Ничипорова, ямочным ремонтом на участке займется МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» в ближайшее время.

Отдельного внимания на рабочем совещании заслужили пешеходные переходы. В частности, перед Главпочтамтом тактильная плитка, сигнализирующая слабовидящим и слепым гражданам о пешеходном переходе, ведет в столб освещения. Александр Муромский поручил оперативно решить этот вопрос, возможно, сместить «зебру».

 

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Опубликовано 27 Ноя 2019 в 16:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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