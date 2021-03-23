23 марта 2021



Подмаслова Гора во Мценском районе объявлена памятником природы

19 марта губернатор Андрей Клычков подписал постановление правительства Орловской области №155 об объявлении участка разнотравной степи (Подмаслова Гора) памятником природы регионального значения, а территории, занятой им, – особо охраняемой природной территорией регионального значения, сообщает официальный Портал Орловской области.

Документом утверждены границы памятника природы и определен режим его особой охраны.

Подмаслова Гора расположена во Мценском районе в 1,2 км на северо-восток от д. Нарышкино. Площадь особо охраняемой природной территории — 1,7 га.

Памятник природы представлен обилием произрастающих редких растений Орловской области. Территория покрыта высоким травяным покровом и имеет форму прямоугольника.  Уникальность Подмасловой Горы состоит в большом скоплении ископаемой флоры,  таких как: ирис безлистный, ковыль перистый, горечавка крестовидная, козелец пурпурный, вишня кустарников, лен желтый.

Департаменту надзорной и контрольной деятельности Орловской области поручено оформить охранное обязательство и паспорт памятника природы «Участок разнотравной степи (Подмаслова Гора)» и обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о его границах.

В границах особо охраняемой природной территории регионального значения  запрещается любая хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

 

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Опубликовано 23 Мар 2021 в 14:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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