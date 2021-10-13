Подпишись за отставку Музалевского!

Уважаемые жители Орловской области!

Общественное движение «Родной Орел» обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой поддержать нашу инициативу о сборе подписей за отставку председателя Орловского областного совета народных депутатов Леонида Музалевского.

Главными функциями высшего органа законодательной власти региона – Орловского областного совета – являются законотворческая деятельность и контроль за деятельностью органов исполнительной власти, за расходованием бюджетных средств и распоряжением областной собственностью. Согласно Уставу Орловской области, деятельность Орловского облсовета как органа государственной власти должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека и гражданина.

Леонид Музалевский возглавил Орловский областной совет в 2011 году. Смог ли облсовет, которым он руководит уже 10 лет, обеспечить достойные условия жизни жителям Орловской области? Нет. Наоборот, неразрешенных проблем становится с каждым годом все больше и больше.

Вспомним целый ряд резонансных событий, требовавших реакции и решительных действий со стороны руководителя законодательного собрания региона, от которых, на наш взгляд, он просто самоустранился. Все эти события широко освещались в СМИ и фактически все они имеют коррупционную составляющую.

— Гибель людей при строительстве канализационного коллектора фирмой-подрядчиком, получившей контракт без достаточных на то оснований.

— Мошенничество с подменой оборудования (с разницей в сотни миллионов рублей) при строительстве станции обезжелезивания воды.

— Скандальный долгострой, известный в народе как «Титаник», когда в ходе строительства корпуса областной больницы были похищены сотни миллионов рублей.

— Скандалы и крупные хищения при реконструкции и строительстве юбилейных объектов: набережных, стадиона имени Ленина, театров, улицы Ленина и других.

С приходом в область губернатора Клычкова цепь коррупционных скандалов продолжилась. О них известно всем жителям региона.

Это и контракты на ремонт мостов в Орле, Мценске, Ливнах с сомнительными подрядчиками, и приемка в эксплуатацию моста «Дружба» с колоссальными капитальными недоделками. По некоторым фактам уже возбуждены уголовные дела.

В городе Орле и Орловской области стремительно ухудшается социально-экономическая ситуация. Областной центр находится в предбанкротном состоянии.

Система регионального здравоохранения катастрофически деградировала, в области колоссальная нехватка врачей и медицинских учреждений – особенно в сельской местности, системные перебои в лекарственном обеспечении льготных категорий граждан.

Настоящая катастрофа наблюдается в транспортной инфраструктуре города Орла. Красный мост разрушен, работы на нем в данное время не ведутся, техника вывезена. Подрядчик так и не отчитался за 170 миллионов рублей аванса – куда ушли бюджетные деньги, неизвестно. Власти Орла во главе с мэром Парахиным общественность об этом также не информируют.

Под надуманными предлогами не ведутся работы по возведению пешеходного и коммуникационного мостов. Из-за перекрытия Красного моста муниципальное транспортное предприятие несет крупные убытки, а граждане испытывают колоссальные неудобства. Одновременно на неопределенное время закрывают мост на ул. Колхозной. Город стоит в пробках.

Леонид Музалевский как председатель областного совета народных депутатов не может не знать об всех этих проблемах и о вопиющих фактах коррупции и расхищения бюджетных средств. Однако по-прежнему никак не них не реагирует.

В 2019 году движение «Родной Орел» уже инициировало сбор подписей за отставку Леонида Музалевского. Под требованием об отставке председателя облсовета, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Музалевского подписались более 28 тысяч жителей Орловской области. Однако свои посты он продолжает занимать до сих пор, не принося никакой реальной пользы региону. За это время целый ряд его партийных соратников стали героями публикаций в СМИ в связи с неблаговидными фактами их деятельности. Среди них и мэр Орла Юрий Парахин, членство которого в «Единой России» приостановлено в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.

Подводя итог вышеизложенному, общественное движение «РОДНОЙ ОРЁЛ» объявляет сбор подписей за отставку секретаря Орловского регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Орловского областного совета народных депутатов Леонида Музалевского. Подписные листы будут преданы президенту Российской Федерации В.В. Путину, председателю партии «Единая Россия» Д. А. Медведеву и руководителю исполкома «Единой России» А.А. Турчаку.

Сбор подписей будет осуществляться мобильными уполномоченными группами в городе Орле и районных центрах Орловской области.

Номер телефона для связи: 48-81-12