Подростков в Орле ждет фестиваль аниме (12+)

Персонажи японской анимации, кинозвезды и мультгерои прогуляются по улице Ленина 4 августа в 14.00. В районе пока еще не снесенного кинотеатра «Победа» пройдет фестиваль японской культуры – косплей «Герои аниме». Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, жителям и гостям Орла расскажут об истории косплея – когда в Россию пришла мода представлять себя аниме-персонажами, что такое аниме и почему косплей считается настоящим искусством. Участники Орловского мультифандомного косплей-фестиваля «Hokori Tori» – мастера по созданию образов японской анимации, и именно они продефилируют перед зрителями в замысловатых, красочных костюмах.

Поделятся мастерством и представители индустрии красоты. Визажист Анастасия Тиунова с помощью боди-арта «оживит» кинозвезд, а воспитанники модельной студии «LUXE» сами станут мультипликационными персонажами. Зрители тоже смогут присоединиться к косплею: на протяжении праздника будут бесплатно рисовать аква-грим. Тематические фотозоны в стиле книги «Алиса в стране чудес», с гигантскими цветами станут идеальным интерьером для снимка на память.

В программе также танцевальные номера от школы «Emotion», розыгрыш призов, мастер-класс по оригами. А завершит косплей показ доброго детского аниме-фильма.