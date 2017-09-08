Подросток в капюшоне попал под электричку на станции Змиевка

ЧП случилось 5 января около семи часов вечера. На станции Змиевка электропоездом №6339 «Орел-Курск» был смертельно травмирован подросток.

Как сообщили в линейном отделе МВД России на станции Орел, погибший — местный житель 2004 года рождения, учился в 7 классе. Вместе со сверстниками он возвращался из поселка Поныри с соревнований по мини-футболу в сопровождении двух взрослых. Со слов машиниста, подросток вышел из прибывшего на станцию Змиевка поезда и попал под встречный состав. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не представилось возможным — ребенок находился в капюшоне и не видел опасности. Сотрудники полиции просят родителей объяснить детям, что вблизи железнодорожных путей нельзя ходить в капюшоне или в наушниках.

 

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Опубликовано 09 Янв 2018 в 15:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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