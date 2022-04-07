Подрядчик, ремонтировавший дворы в Советском районе Орла, присвоил себе свыше миллиона рублей

По результатам проверки прокуратуры Советского района г. Орла еще один недобросовестный подрядчик стал фигурантом уголовного дела

Прокуратурой Советского района г. Орла проведена проверка соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Установлено, что между МКУ УКС г. Орла и подрядчиком в рамках реализации нацпроекта был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий двух многоквартирных жилых домов на территории Советского района г. Орла.

Однако подрядчик, желая незаконно получить материальную выгоду, подготовил и представил документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о применении им при выполнении работ более дорогих по стоимости и качеству материалов. В результате чего путем обмана похитил денежные средства, выделенные МКУ УКС г. Орла в рамках муниципальных программ и национального проекта, в сумме 1 025 870, 72 руб., чем причинил ущерб в особо крупном размере.

Материал проверки в порядке был направлен прокуратурой в следственный орган, на его основании в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района, информирует пресс-служба ведомства.