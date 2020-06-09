Подрядчик заверил, что ночное происшествие на мосту Дружбы народов не отразится на сроках ремонта

Представитель подрядной организации ООО «РемСпецМост», которая занимается капитальным ремонтом моста Дружбы народов, заверил городские власти, что ночной инцидент не скажется на сроках окончания ремонтных работ. Напомним, что ночью с 7 на 8 июня группа молодых людей устроила бесчинство на строительной площадке в ответ на отказ охранника пропустить их через мост. В результате, как сообщил представитель ООО «РемСпецМост», в Оке оказались девять стоек барьерного ограждения, часть перил, пара электроинструментов и кусок силового кабеля. Об инциденте сообщили в полицию. Сегодня водолазы обследуют дно реки с целью достать сброшенные материалы.

На сроках ремонта моста Дружбы народов происшествие не отразится, отметил представитель подрядчика. В течение 2-3 дней завершатся лакокрасочные работы, затем бригады ООО «РемСпецМост» перейдут к укладке асфальтового покрытия. Завершится капитальный ремонт к концу июня 2020 года, — рассказали в пресс-службе городской администрации.