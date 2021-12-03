Подрядчика, бросившего недоделанным «Красный мост», включили в «черный список»

Управление Федеральной антимонопольной службы удовлетворило ходатайство УКС и включило ООО «Ремспецмост» в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом для этого послужило одностороннее расторжение муниципального контракта. Принятая мера, в соответствии с Федеральным законом №44, не позволит ООО «Ремспецмост» участвовать в государственных закупках в течение 2 лет – до ноября 2023 года. Ограничения наложены и на учредителей подрядной организации, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.