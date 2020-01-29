Подрядчиков заставят повторно отремонтировать орловские улицы

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил и. о. начальника управления коммунальным хозяйством (УКХ) Дмитрию Фролову провести комплексное обследование улично-дорожной сети и составить акт выявленных дефектов.

Особое внимание улицам, которые находятся на гарантии, — их ремонт, согласно условиям муниципальных контрактов, должны осуществлять подрядчики за счёт собственных средств.

Дмитрий Фролов также сообщил, что нынешние погодные условия позволяют «латать» ямы с помощью литого асфальтобетона. Этим заняты две бригады МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла». Преимущественно они работают на участках, на которые обращают внимание жители, информирует администрация города Орла.