29 января 2020



Подрядчиков заставят повторно отремонтировать орловские улицы

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил и. о. начальника управления коммунальным хозяйством (УКХ) Дмитрию Фролову провести комплексное обследование улично-дорожной сети  и составить акт выявленных дефектов.

Особое внимание улицам, которые находятся на гарантии, — их ремонт, согласно условиям муниципальных контрактов, должны осуществлять подрядчики за счёт собственных средств.

Дмитрий Фролов также сообщил, что нынешние погодные условия позволяют «латать» ямы с помощью литого асфальтобетона. Этим заняты две бригады МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла». Преимущественно они работают на участках, на которые обращают внимание жители, информирует администрация города Орла.

 

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Опубликовано 29 Янв 2020 в 15:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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