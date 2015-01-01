Погода в Орле идет на рекорд

В областном центре три дня подряд отмечены рекордные максимумы температур. Как сообщает портал «Погода и климат», первого, второго и третьего мая в Орле отмечены рекордно высокие показатели для начала месяца за последние несколько десятилетий. При этом, вчера, 3 мая столбик термометра дошел до отметки 30 градусов. Абсолютными майскими рекордсменами в истории наблюдений остаются 22 и 31 мая, когда в тени было отмечено плюс 32,8. Обычно такая температура характерна не для мая, а для июня. Отклонение от нормы превысило уже девять градусов.

 

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Опубликовано 04 мая 2018 в 12:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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