Погода в Орле идет на рекорд

В областном центре три дня подряд отмечены рекордные максимумы температур. Как сообщает портал «Погода и климат», первого, второго и третьего мая в Орле отмечены рекордно высокие показатели для начала месяца за последние несколько десятилетий. При этом, вчера, 3 мая столбик термометра дошел до отметки 30 градусов. Абсолютными майскими рекордсменами в истории наблюдений остаются 22 и 31 мая, когда в тени было отмечено плюс 32,8. Обычно такая температура характерна не для мая, а для июня. Отклонение от нормы превысило уже девять градусов.