Похудеть до смерти: орловцам рассказали об опасном «жиросжигателе»

Роспотребнадзор рассказал о пострадавших от жиросжигателя DNP, содержащего химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ). Как говорится в официальном сообщении, указанный продукт в Российской Федерации не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки. Однако, отмечены случаи, когда указанный продукт в нарушение требований законодательства рекламируется как «жиросжигатель» и реализуется в сети интернет, в том числе через социальные сети. Стоит иметь ввиду, что вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области предупреждает потребителей о необходимости отказаться от приобретения и употребления указанного продукта. При наличии уже приобретенного продукта необходимо обращаться в Роспотребнадзор, в том числе по телефонам «горячих линий» (486) 2 41-52-52, (486 2) 41-62-67, а также в общественную приемную (486 2) 42-36-23). Сейчас принимаются все меры к пресечению оборота смертельно опасного «жиросжигателя».

 

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Опубликовано 16 Янв 2018 в 13:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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