Поиски пропавшей девятилетней Вики Гнедовой продолжаются
«Виктория Гнедова пропала в селе Казарь Залегощенского района 18 июня 2021 года. Где она сейчас – неизвестно. Мы продолжаем искать. Не опускаем руки и обращаемся ко всем, кто переживает за судьбу ребёнка: присоединяйтесь, если можете приехать на место поисков! Нам требуется помощь добровольцев», сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Орловской области 28 июня.
По информации добровольцев, за девять дней пешие группы выполнили 404 задачи и обследовали почти 12 300 км. Территория тщательно осмотрена с неба квадрокоптерами и вертолётами. Несколько раз проверена близлежащая часть акватории реки Неручь. На месте работают кинологи. Выезжают автопатрули. Ориентировки расклеены не только во всех ближайших посёлках, но и в Орле: на вокзалах, остановках, в местах повышенной проходимости.
«Благодарим всех, кто принимает участие в поисках вместе с орловским отрядом «ЛизаАлерт»: представителей служб, соотрядников из других регионов – Московского, Курского, Белгородского, Калужского, Воронежского, Брянского, Владимирского, отряд «Путеводная звезда» и местных жителей.
Если вы не можете приехать на поиски лично, но хотите помочь отряду – посмотрите список необходимых вещей.
Важно! Мы не принимаем деньги!
На поиск по-прежнему нужны:
— Аккумуляторы типа 18650 – 40-60 штук;
— Powerbank’и (внешнее зарядное устройство) не менее 8-10 тыс. m.A.h;
— Рации Baofeng: BF-58, UV-5R, UV-82 или аналогичные;
— Батарейки Duracell или Energizer АА;
— Перчатки х/б;
— Репелленты;
— Солнцезащитные спреи;
— Средства обработки от укусов;
— Влажные салфетки;
— Энергетики (изотоники);
— Панамы/арафатки;
— Протеиновые батончики;
— Наборы файлов;
— Вентиляторы напольные – 2шт;
— Защитные очки;
— Станки одноразовые для бритья, пена для бритья;
— Минеральная вода в бутылках по 0,5 л (газированная или негазированная);
— Плащи-дождевики из полиэфира с ПВХ-покрытием.
Вещи и оборудование можно передать в штаб, предварительно связавшись с инфоргами поиска:
8(953)623-90-33 Ирина («Википедия»),
8(920)820-28-44 Светлана («Звонкая»).
Если у вас есть сведения о девочке – позвоните на круглосуточную горячую линию отряда 8(800)700-54-52 или сообщите инфоргам поиска», обращаются к гражданам волонтеры.