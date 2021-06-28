Поиски пропавшей девятилетней Вики Гнедовой продолжаются

«Виктория Гнедова пропала в селе Казарь Залегощенского района 18 июня 2021 года. Где она сейчас – неизвестно. Мы продолжаем искать. Не опускаем руки и обращаемся ко всем, кто переживает за судьбу ребёнка: присоединяйтесь, если можете приехать на место поисков! Нам требуется помощь добровольцев», сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Орловской области 28 июня.

По информации добровольцев, за девять дней пешие группы выполнили 404 задачи и обследовали почти 12 300 км. Территория тщательно осмотрена с неба квадрокоптерами и вертолётами. Несколько раз проверена близлежащая часть акватории реки Неручь. На месте работают кинологи. Выезжают автопатрули. Ориентировки расклеены не только во всех ближайших посёлках, но и в Орле: на вокзалах, остановках, в местах повышенной проходимости.

«Благодарим всех, кто принимает участие в поисках вместе с орловским отрядом «ЛизаАлерт»: представителей служб, соотрядников из других регионов – Московского, Курского, Белгородского, Калужского, Воронежского, Брянского, Владимирского, отряд «Путеводная звезда» и местных жителей.

Если вы не можете приехать на поиски лично, но хотите помочь отряду – посмотрите список необходимых вещей.

Важно! Мы не принимаем деньги!

На поиск по-прежнему нужны:

— Аккумуляторы типа 18650 – 40-60 штук;

— Powerbank’и (внешнее зарядное устройство) не менее 8-10 тыс. m.A.h;

— Рации Baofeng: BF-58, UV-5R, UV-82 или аналогичные;

— Батарейки Duracell или Energizer АА;

— Перчатки х/б;

— Репелленты;

— Солнцезащитные спреи;

— Средства обработки от укусов;

— Влажные салфетки;

— Энергетики (изотоники);

— Панамы/арафатки;

— Протеиновые батончики;

— Наборы файлов;

— Вентиляторы напольные – 2шт;

— Защитные очки;

— Станки одноразовые для бритья, пена для бритья;

— Минеральная вода в бутылках по 0,5 л (газированная или негазированная);

— Плащи-дождевики из полиэфира с ПВХ-покрытием.

Вещи и оборудование можно передать в штаб, предварительно связавшись с инфоргами поиска:

8(953)623-90-33 Ирина («Википедия»),

8(920)820-28-44 Светлана («Звонкая»).

Если у вас есть сведения о девочке – позвоните на круглосуточную горячую линию отряда 8(800)700-54-52 или сообщите инфоргам поиска», обращаются к гражданам волонтеры.