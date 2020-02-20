Поисковики и следователи СК разыскивают родных красноармейца Петра Кузнецова, погибшего в 1943 г. под п. Кромы

Поисковики и следователи следственного управления СК России по Орловской области разыскивают родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца Кузнецова Петра Васильевича.

Кузнецов Петр Васильевич, 1910 г.р., капитан, офицер связи 195 отделения танковой бригады, погиб 07.08.1943 во время Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов», которая была проведена с 12 июля по 18 августа 1943 года в период Курской битвы.

Останки бойца обнаружены в Кромском районе Орловской области поисковиками ПО «Отечество» в результате проведения разведывательно-поискового выезда 14 мая 2019 года.

Место гибели, имя, звание установлены по показаниям очевидцев и архивным документам. Информация подтверждена наличием танкового обмундирования, фрагментами погон капитана.

Также известны данные супруги бойца: Кузнецова Евдокия Дмитриевна.

Домашний адрес: Кировская область, город Киров.

Региональное СУ СК просит всех, кому что-либо известно о Кузнецове Петре Васильевиче и его семье, просим сообщить руководству ПО «Отечество» или в следственное управление СК России по Орловской области. Контактные телефоны: 8-910-207-05-25, 8-953-626-07-12.