20 февраля 2020



Поисковики и следователи СК разыскивают родных красноармейца Петра Кузнецова, погибшего в 1943 г. под п. Кромы

Поисковики и следователи следственного управления СК России по Орловской области разыскивают родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца Кузнецова Петра Васильевича.

Кузнецов Петр Васильевич, 1910 г.р., капитан, офицер связи 195 отделения танковой бригады, погиб 07.08.1943 во время Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов», которая была проведена с 12 июля по 18 августа 1943 года в период Курской битвы.

Останки бойца обнаружены в Кромском районе Орловской области поисковиками ПО «Отечество» в результате проведения разведывательно-поискового выезда 14 мая 2019 года.

Место гибели, имя, звание установлены по показаниям очевидцев и архивным документам. Информация подтверждена наличием танкового обмундирования, фрагментами погон капитана.

Также известны данные супруги бойца: Кузнецова Евдокия Дмитриевна.

Домашний адрес: Кировская область, город Киров.

Региональное СУ СК просит всех, кому что-либо известно о Кузнецове Петре Васильевиче и его семье, просим сообщить руководству ПО «Отечество» или в следственное управление СК России по Орловской области. Контактные телефоны: 8-910-207-05-25, 8-953-626-07-12.

 

В Орловскую область съедутся более двухсот поисковиков из нескольких регионов
Детские хирурги НКМЦ спасли еще одну жизнь
Орловское предприятие задолжало работникам 1млн 700 тыс рублей
Опубликовано 20 Фев 2020 в 16:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

О дороге в "рай" и ее бенефициаре.



Критический взгляд депутата Рыбакова на инвест послание Клычкова. Основные тезисы



Часть 2. Инвестиционное послание Клычкова без прикрас. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Часть 1. Инвестиционное послание Клычкова. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Депутат Рыбаков: транспортная проблема микрорайона Лужки



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"