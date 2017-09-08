Поисковики просят орловцев научить детей особенностям поведения водителей маршруток

В группе поискового движения «Лиза Алерт» продолжается публикации серии советов — как вести себя в экстренной ситуации. Поводом для очередной публикации стала типичная для Орла картина: ребенок остался в маршрутке, а взрослый вышел или наоборот.

— Давайте представим, что мы с родителями отправились в магазин. Но он находится так далеко, что нам нужно проехать несколько остановок на автобусе. И так получилось, что мы успели зайти, а мама осталась на остановке. Автобус поехал, что же нам делать? — задаются вопросом авторы.

Большинство детей предлагает побежать к водителю, остановить автобус, нажать на кнопку «стоп» или громко кричать. К сожалению, автобус не может останавливаться вне зоны высадки пассажиров, а потому самым верным решением будет следующее: расскажите ребёнку, что в такой ситуации необходимо не поддаваться панике и просто выйти на следующей остановке. Как только ребенок вышел, он должен оставаться на месте, потому как родители приедут за ним следующим автобусом. В городе бывают пробки, потому вы можете задержаться, но расскажите ребёнку, что даже в этом случае он должен стоять и никуда не уходить, — пишут авторы группы.

Собственно говоря, поводом для публикации этого материала послужил тот факт, что корреспондент «Орловской среды» сам оказался в подобной ситуации. Утром, при выходе из битком набитой маршрутки, взрослый по правилам вышел первым. Но как только протянул руку, чтобы помочь выбраться ребенку — водитель закрыл двери и тронулся дальше. Ни вопли малыша, ни крики родителя действия не возымели. Так что не думайте, что подобная ситуация для Орла что-то исключительное. Лучше подготовить ребенка к подобному происшествию заранее.

 

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Опубликовано 24 Окт 2017 в 16:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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