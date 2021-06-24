Поисковый отряд «ЛизаАлерт» обратился к водителям с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов и помочь в поиске пропавшей девочки

Представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Орловской области обратился к водителям, проезжавшим 18 июня во второй половине дня в районе села Казарь, с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов: «Даже если вы считаете, что на них ничего важного нет, звоните на круглосуточную горячую линию отряда 8(800)700-54-52».

Напомним, поиски пропавшей девятилетней девочки, которая 18 июня вышла из дома в селе Казарь и не вернулась, продолжаются шестые сутки.

Как сообщает «ЛизаАлерт», в Залегощенский район приезжают сотни людей, чтобы найти и спасти ребёнка.

«К этому моменту выполнено 300 задач. Пешими группами исследовано 9392 км. Расклеено более 1200 ориентировок. Опрошено свыше 200 местных жителей. Изучаются записи видеорегистраторов, рассказали добровольцы. —

Задачи разного уровня сложности – от сплошного прочеса до сбора сведений – выполняют добровольцы ПСО #ЛизаАлерт из Орловской, Брянской, Московской, Курской, Воронежской, Белгородской областей. Активно учувствует отряд «Путеводная Звезда». Присоединился ПСО #Сальвар.

Водолазы исследуют акваторию. С неба территорию обследует БПЛА. Идет расшифровка снимков. Работает авиация. Задействован кинолог. Место поиска не покидают Росгвардия, МЧС, полиция и остальные спецслужбы.

Поиск – это сложный процесс. Добровольцам нужна вода, питание, сухая одежда, оборудование, защита от насекомых, от палящего солнца, возможность отдохнуть. Заранее сформировать запасы невозможно.

На данный момент волонтёрам необходимы:

— аккумуляторы типа 18650 40-60 шт.

— powerbank (внешнее зарядное устройство) не менее 8-10 тыс. мА 5-8 шт.

— рации типа Баофенг BF-A58 10-15 шт.

— прожекторы

— перчатки ХБ

— удлинители типа пилот длинные

— перчатки нитриловые (размер М и больше)

— батарейки типа АА (для навигаторов)

— репелленты от комаров и клещей

— солнцезащитные спреи (с высоким фактором защиты!)

— средства для обработки мест укусов насекомых (мази или карандаши, спрей)

— препарат «Регидрон»

— вода в бутылках 1,5, 1 и 0,5 литров, минеральная, негазированная

— степлеры и скобы

— влажные салфетки

— энергетики (изотоники)

— панамы/арафатки

— протеиновые батончики

Все это можно передать в штаб, предварительно связавшись с инфоргами поиска:

8(953)623-90-33 Ирина («Википедия»)

8(920)820-28-44 Светлана («Звонкая»).

На пятый день поисков на место выезжал мэр города Орла Юрий Парахин, который присоединился к волонтерам и продемонстрировал это в соцсетях, разметив «репортаж» с места событий. Единственным героем «репортажа» стал он сам.

Как сообщил мэр, вместе с ним в Казарь прибыли более ста человек — сотрудники спортшкол и других муниципальных учреждений.