Поймай жулика и получи приз!

Движение «Родной Орёл» и редакция газеты «Орловская среда» объявляют конкурс

«Поймай жулика и получи приз!» Призовой фонд — 500 тысяч рублей.

№32 (611) от 2 сентября 2020 г.

«Родной Орёл» за честные выборы!

Движение «Родной Орёл», которое ставит себе задачу поддерживать инициативы снизу, создавать в Орле обстановку, когда будет слышен и важен голос каждого человека, не может оставаться в стороне во время выборов в горсовет. Честные выборы – конституционная гарантия власти народа. Только тогда, когда депутаты будут избираться без фальсификаций, они будут по-настоящему отстаивать интересы горожан. В этом заинтересованы мы все, каждый житель города.

Самая главная помеха для жуликов на выборах – реальная высокая явка избирателей. Если каждый придёт и проголосует, очень сложно будет изменить итоги голосования. К сожалению, все чаще большая часть жителей города Орла не идёт голосовать на избирательные участки. Многие – именно из-за того, что не верят в честные выборы, говорят, что всё уже решено и без нас. Парадокс в том, что именно такое поведение и выгодно фальсификаторам.

На прошлых выборах в Орловской области члены избирательных комиссий попались, когда делали вбросы. Двое уже осуждены, они отделались судебными штрафами, но сумма в 200 тысяч рублей довольно значительная. Самое обидное для нас, что манипуляциями с бюллетенями занимались люди, чей долг – непосредственно проводить выборы.

В этот раз нам предлагают голосовать досрочно, однако понятно, что наиболее хорошо защищены голоса именно в день голосования – 13 сентября. Мы не забыли, как председатель одной из участковых комиссий прямо перед камерой уничтожала вещественные доказательства, распечатывая конверты с бюллетенями досрочного голосования по линии склейки. Она игнорировала замечания кандидата, потому что спешила, так как на конвертах были заметны следы повторного склеивания. Мы сомневаемся, что при голосовании «на пеньках» и хранении бюллетеней в сейф-пакетах удастся гарантированно избежать вмешательства злоумышленников. Поэтому мы пойдём голосовать в воскресенье, 13 сентября.

Мы знаем, что в день голосования 13 сентября многие орловчане будут вести наблюдение на избирательных участках, следить, чтобы голоса не украли. Это благородное дело, борьба за наше с вами лучшее будущее, за лучшее будущее для наших детей.

Движение «Родной Орёл» решило назначить премию тем активным жителям города, наблюдателям и членам избирательных комиссий, которые смогут выявить фальсификации.

Чтобы получить премию, необходимо выявить и зафиксировать нарушение на выборах (попытку вброса, подкуп избирателей, незаконную выдачу бюллетеней, нарушение целостности конвертов и сейф-пакетов, а также другие нарушения, которые могут повлечь искажение воли избирателей), подать жалобы в вышестоящие избирательные комиссии или написать заявления в правоохранительные органы. Материалы, в которых зафиксировано нарушение, прислать в редакцию газеты «Орловская среда».

Внимание, конкурс!

Движение «Родной Орёл» и редакция газеты «Орловская среда» объявляют конкурс:

Поймай жулика и получи приз!

К участию приглашаются жители города Орла, наблюдатели и члены избирательных комиссий, которые смогут выявить фальсификации на выборах.

Призовой фонд – 500 000 рублей!

Первая премия – 100 000 рублей

Вторая, третья и последующие премии – по решению конкурсной комиссии.

Конфиденциальность (по согласованию) гарантируется.

Количество вознаграждений при необходимости может быть увеличено.