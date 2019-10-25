25 октября 2019



Пока в Орле с помпой открывают новые скверы — старые приходят в запустение

Пока в Орле активно преображаются скверы и парки, некоторые территории, которые в свое время не менее торжественно открывали, сегодня выглядят заброшенными. На проблему обратили внимание наши коллеги из ГТРК “Орел”.  Сквер Артиллеристов открыли в 2015 году, но построена была только первая очередь. Пять лет назад был представлен проект, который победил в конкурсе. Но сейчас, как говорит инициатор закладки сквера Геннадий Майоров, памятник приравняли чуть ли не к дворовой территории.

«Предлагают в конкурсе участвовать, собирать подписи жителей. Во дворе — да, я понимаю, когда люди голосуют, чтобы двор благоустроить. Но это же общенациональное достояние! Два подвига, увековеченные здесь, они уникальны для страны, не только для Орловщины» — рассказал Геннадий Майоров.

В сквере полностью отсутствует освещение и подсветка памятника снизу, как предусматривалось в проекте. Городские власти обещают отремонтировать его в следующем году. Однако, проблема не только в этом сквере. Например, всего несколько лет назад на бульваре Победы предприниматели переделали и подарили городу новый фонтан. Однако, средств на его содержание в нищей казне не было. Фонтан рассыпался и на его месте в прошлом году построили новый. Если не закладывать средства на содержание новых скверов, а только их открывать и открывать, то радость будет очень недолгой. Уже в ближайшее время Орел столкнется с проблемой — очень дорогие “подарки” области просто не на что ремонтировать. И открываемые сейчас с помпой светомузыкальные фонтаны могут разделить участь забытого и разбитого сквера артиллеристов.

 

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Опубликовано 25 Окт 2019 в 17:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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