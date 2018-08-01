«Показательный прокат»

№25 (518) от 1 августа 2018 г.

Последние две недели июля вся страна бурно обсуждала предложенную правительством пенсионную реформу. Орловская область тоже не стала исключением. На прошлой неделе жители Орла выходили на пикеты и митинги, где выражали свое несогласие с повышением пенсионного возраста. Активные дискуссии орловчане также ведут в социальных сетях, где по этому поводу кипят настоящие страсти, и – по старой советской традиции – на кухнях. На этом фоне настоящим откровением прозвучало заявление советника врио губернатора, бывшего блогера-«правдоруба» господина Лежнева о том, что тема пенсионной реформы гражданам не интересна. Как выяснилось, у советника есть целая команда единомышленников, которые и определяют, чем должны интересоваться жители Орловской области.

Молчание ягнят

Напомним, 18 июля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста – мужчинам на пять лет, женщинам – на восемь. За предложенную правительством реформу пенсионной системы дружно проголосовало парламентское большинство – фракция «Единая Россия» почти в полном составе. Единственным депутатом-единороссом, проголосовавшим против, стала экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Еще восемь депутатов от правящей партии на голосование не явились. Остальные депутаты – от фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» – законопроект единодушно отвергли.

Само собой, за повышение пенсионного возраста для своих избирателей голосовали и московские депутаты, представляющие в думе Орловскую область – единороссы Николай Ковалев и Николай Земцов, в отличие от Натальи Поклонской строго соблюдающие партийную дисциплину.

Позднее предложенную реформу поддержали на уровне устного и письменного «одобрямса» их однопартийцы из более чем 60 региональных парламентов. Удивительно, но в длинный список депутатов-сторонников повышения пенсионного возраста не вошли орловские единороссы во главе со спикером Орловского облсовета и руководителем регионального отделения «Единой России» Леонидом Музалевским. Ни сам Музалевский, ни его товарищи по парламентской фракции не дали в СМИ ни одного комментария по поводу пенсионной реформы. Молчание орловских единороссов объяснили просто – дескать, облсовет ушел на каникулы…

Еще более удивительно, что четкого мнения по поводу предложенных пенсионных «преобразований» до сих пор не высказал врио губернатора Орловской области коммунист Андрей Клычков. В то время как его товарищи по партии в Государственной думе однозначно высказывались, а впоследствии и единогласно голосовали против реформы, и позднее, когда КПРФ инициировала всенародный референдум по вопросу о повышении пенсионного возраста и провела серию протестных пикетов и митингов по всей стране, член Коммунистической партии Российской Федерации Клычков не высказался ни за, ни против и не удосужился внятно объяснить жителям Орловской области, как именно он относится к пенсионной реформе – положительно или отрицательно, и почему.

Еще до голосования в Госдуме сайт «Орловские новости» опубликовал комментарий врио по этому крайне болезненному для орловчан вопросу, который мы процитируем дословно:

«Мы на сегодняшний день анализируем ситуацию в области и совершенно точно убеждены в том, что должны предпринять шаги для того, чтобы повысить пенсии существующим пенсионерам. Но когда любая реформа обсуждается и предлагается для обсуждения, нельзя забывать о том, что у каждого региона свои особенности. Никто из нас не забыл, и все мы видим в Орловской области последствия для тех, кто попал в Чернобыльскую зону. Сегодня мы понимаем, что социальное обеспечение людей только одной этой категории недостаточное. Нельзя забывать и о том, что у каждого региона своя материально-экономическая база. Для регионов, у которых слабая экономическая база, нужно рассматривать конкретные ситуации: каким образом будут создаваться рабочие места, когда будет повышаться заработная плата, чтобы весь комплекс этих мероприятий мог давать результат реформ. Поэтому сейчас я абсолютно убежден, что нужно учитывать все обстоятельства и только тогда принимать решения», – сказал Клычков.

Если из этого «плетения словес» (в чем орловский врио, надо отдать ему должное, весьма преуспел) кто-то что-то и понял, то этот кто-то – советник врио бывший белгородский блогер Сергей Лежнев, который на полном серьезе считает, что подобное словоблудие и есть позиция Клычкова по отношению к пенсионной реформе. У самого Лежнева, кстати, собственная позиция тоже имеется. Он, правда, как и многие его коллеги из Серого дома на площади Ленина, не говорит, поддерживает ли он повышение пенсионного возраста до 65 лет мужчинам и до 63 лет женщинам. Он говорит, что мужчин и женщин это… вообще не интересует.

«Каждый день Клычков ездит по районам или городу Орлу и только один раз ему задали вопрос за пенсионную реформу, – сообщил в комментарии в одной из соцсетей блогер Лежнев. – ОДИН РАЗ! Людям не это интересно, жителям важней когда будет дорога, двор отремонтируют, детские и спортивные площадки установят, парк построят или сквер отремонтируют, когда работа будет и тд. Это волнует избирателей, а не личное мнение клычкова о той реформе которую принимают в Москве…» (стилистика, орфография и пунктуация оригинала сохранены. – Прим. ред.).

Таким образом, заезжий советник на голубом глазу делает беспардонные заявления о том, что интересует жителей Орловской области, а что не интересует. Ему, советнику, колесящему вместе с врио по бесконечным празднованиям дней районов и экскурсиям на образцово-показательные объекты, проходящим с песнями-гармонями-хлебом-солью-банкетами-фуршетами, конечно, видней…

Следуйте рекомендациям

Надо сказать, что в своем видении интересов граждан советник Лежнев не одинок – с ним солидарны коллеги из обладминистрации, отвечающие за работу со СМИ. Они тоже полагают, что им лучше знать, что нужно гражданам. А чтобы граждане ненароком не заинтересовались чем не положено, чиновники рассылают в подконтрольные средства массовой информации соответствующие инструкции. Одну такую инструкцию, направленную в редакции районных газет Орловской области, на днях опубликовал популярный сайт «Орлец». Инструкция опять же касается освещения пенсионной реформы и настолько примечательна, что приведем ее текст полностью.

Напомним, районные газеты, которым предлагается «не раздражать» читателей, а попросту не говорить им правды о пенсионной реформе, содержатся на средства областного бюджета, то есть на деньги налогоплательщиков – в том числе и тех, по которым эта реформа ударит…

Следует заметить, что подобные инструкции касаются не только остро актуальной и крайне болезненной для граждан темы пенсионного возраста. Не так давно в распоряжении «Орловской среды» оказался документ под названием «Рекомендации по освещению мероприятий 16.06.2018». Документ без подписи, однако где и кем он составлялся, догадаться нетрудно. Рекомендации адресованы нескольким СМИ, в числе которых государственные областные информационные ресурсы – газета «Орловская правда» и дублирующий ее сайт «Орел-регион», а также Первый областной телеканал.

Итак, 16 июня в Орле прошли два мероприятия, которые провластным ресурсам следовало осветить в соответствии с рекомендациями. Первое – соревнования по дрэг-рейсингу на Кубок губернатора. Итак, что должны были показать зрителям и рассказать читателям придворные журналисты? Читаем рекомендации, раздел «Основные месседжи» (для тех, кто не в курсе, «месседж» – это сообщение, донесение, послание, обращение, заявление, иногда прямое, иногда – закамуфлированное):

«– Андрей Клычков сам предложил любителям автоспорта поддержку и выступил с инициативой предоставить для соревнований территорию старого аэродрома…»

Затем идет раздел «Обратить внимание», в котором, в частности, сообщается следующее:

«Андрей Клычков понимает, что любителям автоспорта нужно создать безопасные и комфортные условия. Тогда стритрейсинг уйдет с улиц…»

Далее в общих «Рекомендациях» следует особо выделенный раздел опять же под названием «Рекомендации», цитируем:

«Показать показательный прокат (!!!, выделено редакцией) почетных гостей (в т.ч. А.Е. Клычкова) на спортивных автомобилях по подготовленной трассе».

А теперь обратимся к сюжету Первого областного канала, вышедшему в эфир 18 июня и сравним его с рекомендациями. Цитируем закадровый текст: «Громкое во всех смыслах событие первого летнего месяца открывал врио губернатора Андрей Клычков. Глава региона ранее сам выступил с предложением оборудовать площадку аэропорта «Южный» для проведения состязаний по авто- и мотоспорту». Далее идет комментарий самого врио журналисту Первого областного: «Люди приходят, людям это нравится, спортсменам это нравится. Мы создаем безопасные условия для города… Ну проблема стритрейсинга она есть, и она всегда заканчивалась ровно в тот момент, когда власти шли навстречу, создавали нормальные, комфортные, безопасные условия. Вот мы их должны создавать…» После чего опять следует закадровый текст, из которого зритель узнает, что «всю романтику гонок и скорости на себе лично испытал глава региона в стартовом заезде сильнейших пилотов». Слова корреспондента подкрепляются кадрами того самого показательного проката, который нам и показали в строгом соответствии с рекомендациями.

Пиар за наши деньги

Аналогичные соответствия прослеживаются и при освещении прогубернаторскими СМИ другого мероприятия – рейда «Губернаторского контроля», прошедшего в тот же день, 16 июня. Приведем лишь один небольшой – опять же показательный – пример. Как говорится в «Рекомендациях», при подготовке материалов журналисты должны:

взять комментарии у местных жителей, поддерживающих начинание губернатора и положительно оценивающих губернаторский контроль (выделено редакцией);

в рамках материалов напомнить (показать), что после рейдов «Губернаторского контроля» подрядчики исправляют недочеты, все работы проводятся быстро и качественно. Пример – улицы Скворцова и Интернатная, покос травы на улице Картукова и др.

И журналисты стараются. За подтверждением журналистского усердия обратимся к июньскому спецвыпуску областной газеты «Орловская правда», который, как сообщается на первой полосе этого чудесного издания, посвящен работе органов государственной власти Орловской области. Целый разворот спецвыпуска отведен информированию читателей о работе «Губернаторского контроля». Читаем – и с первых строк находим знакомые по рекомендациям названия улиц Скворцова и Картукова, здесь же – комментарии местных жителей, исключительно положительные, разумеется. Впрочем, смущает даже не это – к сервильности придворной прессы в Орловской области давно привыкли, ничего удивительного в этом нет. Смущает то, что спецвыпуск «Орловской правды», вовсю нахваливающий в период избирательной кампании деятельность врио губернатора, издан 300-тысячным тиражом, тогда как обычный тираж областной газеты – три тысячи экземпляров. Более того, как рассказали «Орловской среде» сотрудники почтовых отделений, этот тираж почтальоны разносили по почтовым ящикам горожан бесплатно (само собой, труд почтальонов отдельно тоже не оплачивался). Заметим также, что 300-тысячный спецвыпуск, в котором имя и фотографии врио губернатора, одновременно являющегося кандидатом в губернаторы, встречаются едва ли не на каждой полосе, формально не является агитационным материалом, а стало быть, не оплачен из избирательного фонда кандидата. А поскольку «Орловская правда», как уже говорилось, существует за счет бюджетных средств, то оплатили это совместное произведение политтехнологов, советников типа господина Лежнева и исполнительных журналистов все те же многострадальные орловские налогоплательщики. Причем их деньги – и немалые – за печать 300-тысячного тиража поступили почему-то не в орловскую типографию «Труд», которая обычно печатает «Орловскую правду», а в белгородское ООО «Газетный дом», где был отпечатан спецвыпуск. Кстати, на днях такой же спецвыпуск ОПы, отпечатанный тем же тиражом в той же белгородской типографии уже в июле, вновь появился в наших почтовых ящиках…

Стоит ли говорить, что содержание его абсолютно идентично содержанию предыдущего выпуска? Губернаторские программы, поддержка власти местными жителями и местных жителей властью, позитивные комментарии… И ни слова – о пенсионной реформе, о жуткой безработице, о низких зарплатах, о бюджетном коллапсе в областном центре, и еще о многом, что высокомерные и недалекие чиновники из Серого дома исключили из сферы интересов жителей Орловской области.

Одним словом, нам предлагают очередной «показательный прокат», которых орловчане за время правления губернаторов-варягов повидали уже немало и давно научились давать справедливые и точные оценки этим «выступлениям». Как и положено жителям «маленькой, но гордой области».

Федор Крюков