23 апреля 2020



Полисы ООО ВТБ Медицинское страхование не требуют обмена

ООО ВТБ Медицинское страхование реорганизовано в форме присоединения к АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», сообщает пресс-служба губернатора.

Присоединение произошло 26 марта 2020 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Гражданского кодекса РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

Таким образом, все полисы, выданные ООО ВТБ МС действительны и не требуют замены.

 

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Опубликовано 23 Апр 2020 в 13:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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