Полисы ООО ВТБ Медицинское страхование не требуют обмена

ООО ВТБ Медицинское страхование реорганизовано в форме присоединения к АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», сообщает пресс-служба губернатора.

Присоединение произошло 26 марта 2020 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Гражданского кодекса РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

Таким образом, все полисы, выданные ООО ВТБ МС действительны и не требуют замены.