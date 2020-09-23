ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ И ПРОГНОЗ ДО СЕРЕДИНЫ ОКТЯБРЯ

№35 (614) от 23 сентября 2020 г.

Нынешний выпуск совместного проекта «Агентства федеральных расследований FLB.RU» и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» посвящён итогам выборов в горсовет. Но здесь мы не будем писать о нарушениях во время голосования, не будем рассказывать о признанных недействительными бюллетенях и альтернативных подсчётах голосов (об этом пойдет речь в других материалах, см. рубрики «Общество» и «Политика»). Наша задача сегодня – подвести политические итоги выборов и рассказать на основе имеющейся у нас предварительной информации о том, как события будут развиваться дальше.

ДВЕ ГУБЕРНАТОРСКИХ КОМАНДЫ: ПРОИГРЫВАЮТ ОБЕ…

Начнём рассказ о достижениях губернаторских команд с цитаты. Вот что написал по поводу итогов выборов в городской совет Орла корреспондент еженедельной газеты Орловского областного отделения КПРФ «Орловская искра» Сергей Заруднев: «КПРФ в Орле теперь не нужна даже в качестве свистка для выпускания пара. Давайте говорить откровенно, чего уж тут с четырьмя одинокими маргиналами в горсовете изображать из себя обиженную политическую силу. КПРФ больше не сила, с ней теперь не нужно ни воевать, ни договариваться, поскольку отпала необходимость это делать.

«Единая Россия» в контексте происшедшего даже симпатичнее. По крайней мере, орловские едроссы последовательны. Сказано — «партия власти», сделано. Сказано — лечь под губернатора-коммуниста — легли. Ругались, шептались по углам, но ложились. Все! Сказано — обеспечить нужный результат, обеспечили. Молодцы. Кому-то неприятно, кто-то даже корчится от отвращения, поскольку брезглив. И он будет прав. Но вам ответят, что так работает система. Предложите что-нибудь лучше. Побеждайте!

КПРФ сама вырыла себе глубокую яму, в которую, почему-то с недоумением, а не с самокритичным вздохом, и опустилась». http://orelcity.ru/glavnaya-tema/razgrom-kprf-v-orle/

Откровенно? Более чем. Объективно? Абсолютно. Смело? Конечно же да. И как вы думаете, уважаемые читатели, как поступят орловские коммунисты с беспартийным сотрудником Сергеем Зарудневым? Обвинят, как в своё время нынешнего главного редактора «Искры» Юрия Лебёдкина, в том, что он «втыкает нож в спину партии?» Уволят? Нет, конечно же! По одной простой причине: эту честную, актуальную и смелую характеристику орловским коммунистам и их «достижениям» наш коллега дал ровно пять лет назад — 15 сентября 2015 года в газете «Красная строка».

Все акценты, сделанные в сюжете из статьи под названием «Разгром КПРФ в Орле», сохраняют свежесть и точность. Есть только одно различие: губернатор образца 2015 года – Вадим Потомский – не обращал никакого внимания на суетящихся у него под ногами местных коммунистов потому, что глубоко презирал их провинциальное надувание щёк и рассказы о своём влиянии, а нынешнему главе региона, также коммунисту Андрею Клычкову, его однопартийцы просто до лампочки. Ни любви, ни ненависти. Ему всё равно. Лишь бы денег не просили, да на руководящие посты не пытались пролезть. А так, пусть себе тешатся, играют в «системную оппозицию», обкомы и горкомы, первых и вторых секретарей, созывают конференции и пленумы, размахивают красными флагами и рассказывают о том, какие у них «новые возможности».

Несмотря на фото с губернатором даже Иконников и Дынкович не входят в «команду Клычкова». Первый получает зарплату в Совете Федерации, второй получал и будет получать в горсовете

Кстати, лучше всех о «возможностях КПРФ» высказался первый секретарь Орловского горкома КПРФ Иван Дынкович. В первых трёх абзацах его интервью по итогам выборов в горсовет под названием «Тревожный оптимизм» слово «возможности» встречается четыре раза. Начинает он, как говорится, за здравие: «Что касается результата, то он, естественно, не может удовлетворять. Было три мандата, стало четыре. Это не то, на что партия рассчитывала и на что работала всё это время. Такие итоги не соответствуют нашим возможностям». Значит есть они, возможности-то! А какие, интересно узнать?

Во втором абзаце Дынкович говорит об отсутствии «физических возможностей»: «У нас физически не было возможности закрыть своими наблюдателями все участки с первого до последнего дня. Мы смогли это сделать только 13-го, но по огромному количеству округов голосование к этому дню уже было предрешено». А далее рассказывает о тех, у кого «возможности» есть: «Партия власти традиционно обладает лучшими мобилизационными возможностями». А каких ещё возможностей у КПРФ нет? Ответ в третьем абзаце: «Мы такими финансовыми возможностями не обладаем». http://orelcity.ru/glavnaya-tema/trevozhnyj-optimizm/

Что в сухом остатке? Первый секретарь горкома и новоиспечённый депутат Дынкович говорит, что у КПРФ возможности есть, но только не физические, не мобилизационные и не финансовые. А это значит, что возможностей у орловских коммунистов нет. Никаких…

Жители Орла по-своему поняли тезис КПРФ о «новых возможностях»

Мы уже сделали предположение, что губернатору Клычкову было абсолютно всё равно, как «выступят» коммунисты на выборах в горсовет. Но понимая, что они чего-то серьёзного достигнуть не могут, а его устным договорённостям с секретарём Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» о том, чтобы с «барского плеча» тот «скинул» «красным» пять-шесть округов – грош цена, Андрей Евгеньевич допустил серьёзнейшую политическую и имиджевую ошибку. В конце июня он поучаствовал в конференции городского отделения КПРФ и фактически дал добро на использование своего имени в качестве «знамени» орловских кандидатов в депутаты от компартии. «В конференции, — отмечал «Коммерсант», — также участвовал глава региона Андрей Клычков. «КПРФ идет на выборы сильной обновленной командой единомышленников. Мы поддерживаем курс на развитиЕ, который реализует наш однопартиец губернатор»,— отметили в обкоме. https://www.kommersant.ru/doc/4398981

И после этого началась раскрутка словосочетания «КПРФ – команда губернатора»: «КПРФ и впредь будет поддерживать губернатора Андрея Клычкова, а на предстоящих выборах нацелена выиграть и сформировать в городском Совете и администрации Орла команду, которая будет помогать губернатору вместе решать многочисленные проблемы областного центра». http://www.kprforel.ru/one-news/Novosti2/KPRF-KOMANDA-GUBERNATORA/ В результате в «команду губернатора» стали приглашать всех, у кого есть мобильные телефоны или хотя бы аккаунты в соцсетях.

Приглашаем всех! Партийная реклама: «Войди в команду губернатора»

Само понятие «команда губернатора» одним лишь этим «приглашением» девальвировалось. А единственным «призом» для «членов команды» была объявлена сомнительная перспектива бесплатно потрудиться: «Пока другие партии только обещают, мы предоставляем молодёжи реальные социальные лифты: самые активные участники проекта станут после выборов помощниками депутатов горсовета», – сообщает в своём telegram-канале Иван Дынкович. Назвать подкупом избирателей такой аттракцион невиданной щедрости язык не поворачивается. https://oreltimes.ru/proekty/itogi_nedeli/komanda-gubernatora-novye-dolgi/

И действительно, какой подкуп? Какие социальные лифты? У депутатов нет помощников, состоящих на муниципальной службе, и вообще нет оплачиваемых помощников. Могут быть пять человек, которые помогают депутату (у них есть удостоверения и куча обязанностей при практическом отсутствии каких-либо прав). https://www.orelgorsovet.ru/p1759.html Это – социальный лифт? Возможно, вот только идёт он не вверх, а вниз…

Больше всего, кстати, восхищает позиция лидера орловских коммунистов Василия Иконникова. Когда ему задали прямой вопрос о том, как он оценивает итоги выборов, он ответил: «Мы сейчас внимательно анализируем результаты голосования. У нас есть много вопросов по подведению итогов, связанных с досрочным голосованием. Поэтому сейчас нам нужно внимательно все оценить, проанализировать, а потом уже можно будет что-то комментировать». https://newsorel.ru/fn_606155.html Прошла неделя. Анализы не готовы. Может быть Иконникову обратиться в «Инвитро» или другую лабораторию? Там всё проанализируют за несколько часов.

«Команда Клычкова» в очередной раз проиграла. В таких случаях частенько увольняют тренеров. Но кто главный тренер? Сам Клычков? Зюганов? Иконников? Дынкович? Никто из них увольняться не собирается, тем более что у каждого из них есть своё «теплое место». У Зюганова – Госдума, у Иконникова – Совет Федерации, у Дынковича – депутатство и перспектива оплачиваемой должности зампреда горсовета. А у Клычкова есть его «губернаторская команда» номер один, которую он комплектует лично. Мы не будем сегодня рассказывать о результатах её деятельности, отметим только, что сборная из уволенных прежними хозяевами белгородских, курских, липецких чиновников, международных аферистов, обвиняемых по уголовным делам и иных малоспособных граждан по определению не способна ни на какие успехи. Ни политические, ни экономические, ни спортивные…

ИГРА В НАПЁРСТКИ В ИСПОЛНЕНИИ МУЗАЛЕВСКОГО

Как орловские коммунисты ни пытались поднимать напёрстки в виде обещанных им «зачищенных» от единороссовских кандидатов округов, вожделенных шариков они там не обнаружили. Вместо пяти-шести прошли два кандидата от КПРФ. А находили под напёрстками единороссов с необходимым для прохождения в горсовет числом голосов. И, как утверждают сведущие люди, в результате между равнодушным Клычковым и возбуждённым Музалевским пронеслась наижирнейшая чёрная кошка. Как бы ни отпирался Клычков, то именуя себя «не физическим лицом», то заявляя: «Можно много дискутировать, какие партии, какие люди. Я лично не хочу участвовать в этих обсуждениях. У нас есть одна большая партия под названием «Орловская область», — политическая нечистоплотность Музалевского не могла не вывести его из себя. А тот, решив, что ему позволено всё, собрался ещё более ограничить власть губернатора, причём на самом приоритетном для Клычкова направлении – кадровом. Из недр областного совета выйдет законопроект, по которому губернатор будет должен согласовывать с областным советом не только кандидатуры своих заместителей, но и кандидатуры всех членов правительства региона. Такого нет ни в одном субъекте федерации!

Леонид Семёнович Музалевский снимает маску и показывает своё истинное лицо

По какой причине Леонид Семёнович Музалевский пошёл ва-банк и нарушил пакетное соглашение о котором не говорил и не писал только ленивый? https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/politolog-vladimir-slatinov-orlovchane-ne-slishkom-podderzhivajut-gubernatora-i-ego-partiju/ Причина тут одна: из-за его собственных, не поддающихся элементарной логике действий и самодеятельности его подчинённых, которые могут и даже должны привести к возбуждению уголовных дел (в ходе выборов этого, как правило, не происходит и все результаты проверок объявляются постфактум), орловская «Единая Россия» встала на грань невыполнения спущенных сверху заданий по явке и числу депутатов, избранных в горсовет при её поддержке.

Отличным результатом для «команды Музалевского» должно было считаться повторение результата пятилетней давности или его улучшение. Этого случиться не могло, поскольку регулярные полукриминальные скандалы с членами регионального политсовета «Единой России» и другими партийными руководителями – это тяжкий груз, который отнюдь не способствует увеличению степени доверия избирателей. Фамилии Муромского и Парахина, самого Музалевского и Гаврилиной в связи с незарегистрированными домами и ведущими к ним «дешевыми» дорогами, незаконным домом-интернатом и вспышкой коронавируса в другом стационарном учреждении социального обслуживания стали фигурировать в материалах проверок прокуратуры, полиции и СКР, что активно освещалось местной и федеральной прессой.

В общем, ситуация становилась настолько сложной, что каждый голос оказался решающим, и ни о каком полном выполнении обязательств перед коммунистами разговора быть уже не могло.

Мы писали и о том, как Ольгу Чижмину, начальницу управления организационной, кадровой работы и противодействия коррупции аппарата облсовета поймали перед выборами на проведении незаконной агитации в пользу кандидата от «Единой России» в здании администрации Железнодорожного района. А потом и сам Леонид Музалевский, понимавший, что один из его состоятельных кандидатов, Андрей Павлович Верижников, по всем опросам проигрывает Игорю Рыбакову, кинулся на его защиту, убеждая кандидата-однофамильца Верижникова снять свою кандидатуру в обмен на общее покровительство и поддержку на уровне Орловского облсовета, липецкого облсовета и даже липецкого губернатора. А «кандидат-двойник» записал на диктофон все разговоры и просьбы главного единоросса Орловщины и отправил заявления о совершении в отношении него преступных действий в местные и центральные правоохранительные органы и надзорную инстанцию. https://flb.ru/6/4270.htmlhttps://flb.ru/6/4270.html

Такие поступки совершаются только от отчаяния и перед лицом большой беды. А «большая беда» для Леонида Семёновича Музалевского – это не общее поражение, а потеря значительного количества мест в городском совете. Именно поэтому в последний момент было решено не давать коммунистам больше двух мест в одномандатных округах. А аргументация этого была придумана отличная: «всё равно по опросам они бы там не смогли победить». Во всяком случае, так утверждают наши источники в окружении председателя областного совета и секретаря региональной организации «Единой России»…

ЕСЛИ ПОТЕРЯ 22% ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ГОРСОВЕТЕ ЭТО ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ…

Давайте, уважаемые читатели, займёмся несложными арифметическими подсчетами и сравнениями. Возьмём, например, экономику. У неё бывает рост, бывает стагнация, бывают, как говорится, взлёты и падения. Но вы можете себе представить, что за пять лет она рухнет на 22%? Что будет со страной? Дефолт? Кризис? Или если ВВП за те же пять лет упадёт почти на четверть? Правительство – в отставку, министров – под суд, всех ответственных за провал – уволить как минимум!

Леонид Семёнович Музалевский и орловские единороссы в целом считают, что они победили. Да, большинство в городском совете у них осталось, благодаря тому, что они и использовали административный ресурс, и «кинули» наивных коммунистов во главе с губернатором. Но всё познаётся в сравнении. Задача выступить не хуже, чем пять лет назад, выполнена не была. «Единая Россия» как партия набрала менее половины голосов – 41,06% (в 2015 году 41,01%). Можно торжествовать? Вряд ли. В 2015 году, по данным муниципальной избирательной комиссии г. Орла, за «Единую Россию» проголосовало 35965 человек, а в 2020 году – 29315 человек, то есть на 5650 человек меньше. Это результат – минус 20%.

Идём дальше. В 2015 году единороссы получили 30 мандатов из 38, в 2020 году – 22. Пять лет назад у них было почти 80%, а сегодня – 57,9%. Минус 22%! Считать потерю почти четверти членов фракции в горсовете победой могут только очень и очень любящие себя люди.

А кто реально победил, укрепив свои позиции? Ответим опять же сухими цифрами. Представительство других партий и самовыдвиженцев выросло на 100%! При этом в горсовете впервые полноценно представлена партия «Справедливая Россия», объединившаяся (нам представляется не только на время выборов) с самовыдвиженцами из группы Рыбакова

Сегодня у нее есть возможность создать вторую по численности в горсовете фракцию, как минимум вдвое большую, чем группа из четырёх депутатов от КПРФ. И в этом – главная опасность для депутатов-единороссов. Им теперь придётся в обязательном порядке посещать заседания городского совета, отвечать на острые вопросы коллег, пытаться показать свою активность. А часть единороссовских депутатов, скажем откровенно, продемонстрировать ничего, кроме преданности своему руководству, не может. И сейчас наступает время, когда городской совет областной столицы станет не просто ареной дискуссий. В нём впервые за долгие годы появилась движущая сила в лице «Справедливой команды». И практически каждое заседание теперь будет реально рабочим, а не посвящённым бездумному утверждению сомнительных решений и документов.

ПОЧТИ ПОЛОВИНА ДЕПУТАТОВ ГОРСОВЕТА ПРИГНОРИРОВАЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ КЛЫЧКОВА

В пятницу, 18 сентября, губернатор Орловской области Андрей Клычков решил встретиться с новым составом депутатов городского совета Орла и пришёл в здание на Пролетарской горе. После этой встречи появились многочисленные сообщения наших коллег относительно того, что лишь восемь депутатов – члены «справедливой команды» на это мероприятие не явились. Но только ли они проигнорировали Клычкова? Вот одна из фотографий с официального сайта администрации Орловской области. Общий вид зала заседаний. Из 38 депутатов на встрече присутствуют чуть более половины – 20 человек. Остальные фотографии, опубликованные на областном портале, только подтверждают этот факт. https://orel-region.ru/index.php?head=1HYPERLINK «https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=18129″&HYPERLINK «https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=18129″unit=18129

Считаем вместе. На встречу с Клычковым пришли 20 депутатов из 38

Мы намеренно не занимались опросом депутатов о причинах их отсутствия, но некоторые предположения на основании ставшей доступной нам предварительной информации сделать можем. Скорее всего, значительная часть депутатов уже понимает, что Клычкову реально сказать им нечего. А конфигурацию руководящих структур города губернатор уже определил, причём места в ней представителям второй по численности фракции в горсовете не будет.

25 сентября, на первом заседании будет избран председатель Орловского городского совета народных депутатов. Им станет согласованный Клычковым и Музалевским член президиума регионального политсовета «Единой России» Василий Новиков. Два его заместителя, работающих на платной основе, также определены. Это – член регионального политсовета «Единой России» Владимир Негин и первый секретарь орловского горкома КПРФ Иван Дынкович.

7 или 8 октября на втором заседании будет озвучен состав комиссии, которая должна организовать и провести конкурс на выдвижение кандидатур, достойных должности главы города Орла. С составом «губернаторской части» Клычков уже, насколько нам известно, определился. Не будем называть персонально, но это пять человек: два члена правительства региона (Блохин, Гаврилина и Залогин не входят в состав комиссии), один сотрудник аппарата областной администрации и два руководителя орловских общественных организаций. «Горсоветовская» часть будет определена на заседании.

После этого в течение октября будут приниматься документы от возможных кандидатов. По нашим данным, Клычков и Музалевский согласовали кандидатуру члена президиума регионального политсовета «Единой России» Юрия Парахина, и он, как говорят, уже был представлен членам будущей фракции единороссов в горсовете в качестве их кандидата. Хотя здесь есть определённые нюансы. По нашим данным, когда бумаги по кандидатуре Парахина в единственном числе отправили на согласование в столицу, документы вернулись обратно, поскольку формально нужна была альтернатива. Кроме того, имеющий криминальный привкус шлейф из некогда возбуждённого уголовного дела, почти бесплатных дорог, элитного кроссовера и громадного особняка, арендуемого у бывшей тёщи за 10 тысяч рублей в месяц, может сильно ударить по будущему главе города. В любом случае любое его движение будет фиксироваться. Как говорили в прежние недобрые времена: «Шаг вправо, шаг влево – попытка к побегу. Прыжок на месте – провокация». А шагнуть куда-нибудь в сторону Юрий Николаевич ох как любит…

Комиссии предстоит утвердить и ещё одного кандидата в качестве спойлера для Парахина. Реально исполнительную власть в городе никто из руководителей региона отдавать не будет. А у Парахина есть одно крайне важное достоинство: он замешан в различных сомнительных с точки зрения закона ситуациях, и при необходимости будет достаточно одной лишь руководящей отмашки для того, чтобы руководящее кресло сменилось на менее удобную мебель. Скажем, на скамью в суде… Но пока он послушно выполняет волю партийного руководства и исполнительной власти региона, никто его не тронет. Если, конечно, не случится чуда в виде документа из Генпрокуратуры или Следственного комитета России с требованием рассмотреть все возможные нарушения законодательства, допущенные при осуществлении проверок в отношении гражданина Парахина Ю.Н.

После того, как комиссия предложит кандидатуры Парахина и еще одного кандидата на рассмотрение горсовета, депутаты примут решение – большинством голосов утвердить Ю.Н. Парахина на должность главы города Орла.

Вот так будут развиваться события в ближайшие три недели. Поэтому депутаты – умные и информированные люди – и не пошли на встречу с Клычковым. Всё уже решили без них…

Алексей БОГОМОЛОВ, заместитель главного редактора «Агентства федеральных расследований FLB.RU» по работе с правоохранительными органами