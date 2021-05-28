Полицейские напомнили, как не стать жертвой кибермошенников

Орловские полицейские подготовили памятку орловцам, как не стать жертвой мошенников. Во-первых, ни при каких обстоятельствах не давайте неизвестным лицам (даже если они представляются работниками банка) конфиденциальные сведения: полные реквизиты карты (номер карты, ПИН-или CVV-код), СМС-пароли банка, логин и пароль для входа в онлайн-банк, контрольную информацию (кодовое слово). При малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды немедленно завершите разговор.

Во-вторых, без острой необходимости не устанавливайте на свои устройства приложения удаленного доступа (QuickSupport, TeamViewer и др.). В этом случае мошенники могут дистанционно подключиться к вашему телефону или компьютеру, завладеть вашими персональными данными и перевести ваши сбережения на чужой счет.

В-третьих, не переходите с мобильного телефона по ссылкам от незнакомых вам абонентов, не загружайте пришедшие от них фото и другие файлы. Нередко так злоумышленники маскируют вредоносные программы. Преступники используют специальное ПО, которое как вирус устанавливается на телефон при получении SMS или ММS-сообщений. Впоследствии такая программа может скопировать информацию о ваших конфиденциальных данных и паролях от мобильного банка.

И самое главное — не предпринимайте поспешных решений. Посоветуйтесь сначала с родственниками, знакомыми, которым доверяете, или с сотрудниками полиции по круглосуточным номерам Дежурной части – «02» или «102» и телефону доверия УМВД – 41-38-56.