Полицейские назвали нарушения, которые допускают водители маршруток в Орле

С начала текущего года на территории областного центра произошло 95 ДТП с участием автобусов, перевозящих пассажиров. В 28 ДТП пострадали 33 человека.

Самые распространенные нарушения административного законодательства касаются управления автобусами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также управления транспортными средствами с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. Также зафиксированы нарушения правил остановки, стоянки транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Орлу на постоянной основе проверяют законность осуществления пассажирских перевозок, наличие у водителей соответствующих документов, выполнение требований по предрейсовому техническому осмотру автобусов и медицинскому осмотру водителей, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.