14 октября 2019



Полицейские назвали нарушения, которые допускают водители маршруток в Орле

С начала текущего года на территории областного центра произошло 95 ДТП с участием автобусов, перевозящих пассажиров. В 28 ДТП пострадали 33 человека.

Самые распространенные нарушения административного законодательства касаются управления автобусами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также управления транспортными средствами с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. Также зафиксированы нарушения правил остановки, стоянки транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Орлу на постоянной основе проверяют законность осуществления пассажирских перевозок, наличие у водителей соответствующих документов, выполнение требований по предрейсовому техническому осмотру автобусов и медицинскому осмотру водителей, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

Гражданин Беларуси, неофициально выполнявший строительные работы по благоустройству ул. Ленина в Ор...
Орловцы не передохнут от ненастья
Орловцев пригласили проголосовать за ремонт парков и скверов в 2019 году
Опубликовано 14 Окт 2019 в 16:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"