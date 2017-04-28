Полицейские предупреждают о кражах велосипедов в Орле

На днях были похищены два велосипеда, принадлежащих жительнице дома по улице Маринченко. Несмотря на то, что гражданка пристегнула оба транспортных средства специальными тросами, украсть их не составило особого труда. Неизвестный «перекусил» запирающие устройства и увез велосипеды. Теперь розыском подозреваемого и похищенного имущества занимаются полицейские.

Предотвратить такие хищения намного легче, чем раскрыть, информирует пресс-служба регионального УМВД.

Владельцам велотранспорта следует предпринимать меры к сохранности своего имущества. В частности, не рекомендуется оставлять велосипед около дома или в подъезде на ночь, даже если используется запирающее устройство. Если велосипед нужно ненадолго оставить, обязательно следует использовать дополнительный велосипедный замок тросового типа. Его можно прикрепить к раме и свободным концом пристегнуть обод колеса, тем самым не давая ему проворачиваться. Если документы на велосипед отсутствуют, следует переписать или сфотографировать серийный номер рамы, а также сделать гравировку либо записать свои данные на скрытых деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолете.

 

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Опубликовано 03 мая 2017 в 13:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 16

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