Полицейские просят орловцев все проблемы с банком решать по телефонам банка

Орловские полицейские в очередной раз предупредили орловцев: не сообщайте незнакомым людям свои персональные данные и данные своих банковских счетов и карт. Зная их, злоумышленники могут перевести деньги с вашего счета. Не сообщайте неизвестным и смс-коды, приходящие на ваши телефоны.

Если на мобильный телефон пришли смс-сообщения о блокировке карты или о списании крупной суммы (но вы не совершали никаких покупок, и не обращались в банк, чтобы заблокировать карту) — ни в коем случае не перезванивайте по указанному номеру телефона. Это мошенники. Необходимо помнить о том, что единственная организация, которая сможет проинформировать о состоянии вашей карты – это банк, обслуживающий ее. Если у вас есть подозрения о том, что с вашей картой что-то не в порядке, или вы получили смс-уведомление о ее блокировке — немедленно обратитесь в банк. Телефон клиентской службы банка обычно указан на обороте карты. Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в смс-уведомлении — за это может взиматься дополнительная плата, — сообщили в пресс-службе УМВД.