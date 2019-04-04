4 апреля 2019



Полицейские рассказали гражданам, как защититься от дачных воров

В связи с участившимися кражами имущества из дачных домов и гаражей граждан, сотрудники полиции провели профилактическую беседу с председателями садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов. Гражданам рассказали, как избежать хищений имущества.

Основные причины совершения краж — это отсутствие какой-либо охраны, освещения, единого ограждения территории кооперативов, а также личная беспечность граждан (люди оставляют мобильные телефоны, личные вещи и технику без присмотра). В частности, ряд ГСК и СНТ на территории Советского района не оборудованы отдельными въездами, шлагбаумами, постами охраны. При этом зачастую граждане хранят в гаражах имущество, представляющее значительную материальную ценность.

Предметы хищений — промышленные товары (инструменты, садовая техника и т.д.), мобильные телефоны, бытовая техника, денежные средства, продукты питания, бытовые предметы. Также совершались кражи автозапчастей, строительных материалов, лома цветного и черного металла.

Гражданам рекомендовали договариваться с соседями, которые постоянно проживают поблизости, чтобы они присматривали  за участком; не оставлять без присмотра ценное имущество; пометить имущество краской либо иным способом (в случае кражи это поможет отыскать и опознать похищенное); укрепить двери, закрывать окна ставнями; устанавливать системы видеонаблюдения на территории ГСК и СНТ, оборудовать въезды на территорию шлагбаумами.

 

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Опубликовано 04 Апр 2019 в 11:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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