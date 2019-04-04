Полицейские рассказали гражданам, как защититься от дачных воров

В связи с участившимися кражами имущества из дачных домов и гаражей граждан, сотрудники полиции провели профилактическую беседу с председателями садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов. Гражданам рассказали, как избежать хищений имущества.

Основные причины совершения краж — это отсутствие какой-либо охраны, освещения, единого ограждения территории кооперативов, а также личная беспечность граждан (люди оставляют мобильные телефоны, личные вещи и технику без присмотра). В частности, ряд ГСК и СНТ на территории Советского района не оборудованы отдельными въездами, шлагбаумами, постами охраны. При этом зачастую граждане хранят в гаражах имущество, представляющее значительную материальную ценность.

Предметы хищений — промышленные товары (инструменты, садовая техника и т.д.), мобильные телефоны, бытовая техника, денежные средства, продукты питания, бытовые предметы. Также совершались кражи автозапчастей, строительных материалов, лома цветного и черного металла.

Гражданам рекомендовали договариваться с соседями, которые постоянно проживают поблизости, чтобы они присматривали за участком; не оставлять без присмотра ценное имущество; пометить имущество краской либо иным способом (в случае кражи это поможет отыскать и опознать похищенное); укрепить двери, закрывать окна ставнями; устанавливать системы видеонаблюдения на территории ГСК и СНТ, оборудовать въезды на территорию шлагбаумами.