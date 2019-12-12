Полицейские задержали дачных воров в Орловском районе

В ОМВД России по Орловскому району обратилась пенсионерка – владелица дачного дома. Женщина заявила, что неизвестные взломали дверь, проникли в дом и похитили часть её имущества на общую сумму порядка 5 тысяч рублей. Кража могла быть совершена с октября по декабрь текущего года.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска получили информацию, что к преступлению могут быть причастны два местных жителя – граждане 1981 и 1975 годов рождения. В ходе обыска в их доме полицейские обнаружили похищенное с дачи имущество.

Злоумышленники признались, что совершили преступление днём, подъехав к даче на автомобиле.

Возбуждено уголовное дело; один из подозреваемых — 44-летний мужчина — задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские напоминают гражданам:

— при отъезде с дачи следует забирать с собой все товарно-материальные ценности;

— также необходимо дополнительно укрепить запорные устройства на входных дверях, дверях подсобных помещений, закрыть окна изнутри, а снаружи установить ставни.

По информации пресс-служба УМВД по Орловской области.