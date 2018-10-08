Полицейский подозревается в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими

Причастность сотрудника одного из территориальных отделов полиции к злоупотреблению должностными полномочиями и превышении должностных полномочий выявлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Орловской области совместно с сотрудниками ФСБ России по Орловской области.

Как установили сотрудники УМВД, полицейский с целью повышения показателей по службе, предложил гражданину признаться в совершении преступления.

Собранные полицейскими материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

По данному факту в УМВД назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.