8 октября 2018



Полицейский подозревается в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими

Причастность сотрудника одного из территориальных отделов полиции к злоупотреблению должностными полномочиями и превышении должностных полномочий выявлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Орловской области совместно с сотрудниками  ФСБ России по Орловской области.

Как установили сотрудники УМВД, полицейский с целью повышения показателей по службе, предложил гражданину признаться в совершении преступления.

Собранные полицейскими материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

По данному факту в УМВД назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 08 Окт 2018 в 13:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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