Полиция напомнила орловцам, как уберечься от грабежа

В Орле с начала года зарегистрировано уже 107 фактов открытого хищения чужого имущества, большая часть данных преступлений раскрыта. И пока полиция ищет преступников, орловцам следует запомнить и выполнять ряд простых правил:

— по возможности не находиться на улице в позднее вечернее и ночное время;

— никогда не поворачиваться к подозрительным людям спиной, не позволяйте окружать себя посторонним гражданам;

— не откликайтесь на просьбу дать свой сотовый телефон незнакомцам под предлогом срочного звонка;

— поздно вечером не стоит привлекать внимание посторонних лиц к вашим украшениям — их лучше спрятать под одеждой или вообще снять;

— не рекомендуется носить деньги и драгоценности в сумке, лучше положить их во внутренние карманы одежды;

— не носите сумку со стороны проезжей части, пользуясь плечевым ремешком — держите ее в руке;

— при снятии денег со счета в банке или при пользовании банкоматом будьте бдительны;

— настоятельно рекомендуется не пересчитывать деньги на улице;

— никогда не показывайте публично (особенно в ресторанах, кафе), что имеете при себе крупную сумму денег;

— старайтесь не входить в лифт с незнакомыми людьми, тем более не внушающими Вам доверия.

В случае, если на вас напали, очень важно запомнить приметы злоумышленника и постараться как можно быстрее сообщите в полицию о нападении.

Адреса и телефоны, по которым вы можете обратиться за помощью круглосуточно:

УМВД России по г. Орлу: ул. Гуртьева, 21, тел. дежурной части — 43-36-22, 45-85-52;

УМВД России по Орловской области: ул. Тургенева, 15, тел. дежурной части — 02, 43-32-32.