Полиция предупредила о штрафах за нахождение детей на льду

Органы внутренних дел обращают внимание родителей, что с наступлением зимнего периода года участились случаи выхода детей на неокрепший лед водоемов.

В настоящее время толщина льда составляет 5-7 см, и нахождение на нем может привести к трагическим последствиям. Согласно данным ГУ МЧС, безопасное одиночное передвижение по ледовому покрытию допускается при толщине льда свыше 9 см, а катание на коньках – на льду толщиной свыше 11 см.

Нахождение несовершеннолетних на льду без сопровождения родителей или иных законных представителей влечет административную ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», напоминает пресс-служба регионального УМВД.