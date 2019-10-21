21 октября 2019



Полиция призывает орловских дачников к бдительности

Согласно анализу оперативной обстановки, проведенному УМВД России по г.Орлу,  за 9 месяцев текущего года на территории областного центра было зарегистрировано 29 фактов хищения чужого имущества из дачных домов. Возбуждены уголовные дела. Большая их часть раскрыта, виновные привлечены к ответственности.

В настоящий момент силами сотрудников полиции ежедневно проводится ряд оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на пресечение и раскрытие данной категории преступлений.

УМВД по Орловской области призывает владельцев дачных участков к бдительности и дает несколько рекомендаций, которые помогут предотвратить кражи имущества из дачных домов.

1. Не оставляйте на даче ценные вещи, увозите их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте.

2. Максимально затрудните доступ в жилище посторонним. Установите крепкие двери, оснастите их сложными замками, на окна поставьте решетки.

3. Как можно чаще бывайте на даче.

4. Попросите соседей, постоянно проживающих рядом с вашим дачным участком, присмотреть за домом.

5. По возможности оборудуйте строение средствами видеонаблюдения с функцией сохранения видеозаписи или оснастите дом охранной или тревожной сигнализацией.

 

В Орловской области алиментщика во второй раз привлекли к уголовной ответственности
Активисты ОНФ выступили за сохранность зеленых зон города Орла
Орловские активисты ОНФ отметили улучшение обеспечения аптек жизненно необходимыми лекарствами
Опубликовано 21 Окт 2019 в 10:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"