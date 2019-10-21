Полиция призывает орловских дачников к бдительности

Согласно анализу оперативной обстановки, проведенному УМВД России по г.Орлу, за 9 месяцев текущего года на территории областного центра было зарегистрировано 29 фактов хищения чужого имущества из дачных домов. Возбуждены уголовные дела. Большая их часть раскрыта, виновные привлечены к ответственности.

В настоящий момент силами сотрудников полиции ежедневно проводится ряд оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на пресечение и раскрытие данной категории преступлений.

УМВД по Орловской области призывает владельцев дачных участков к бдительности и дает несколько рекомендаций, которые помогут предотвратить кражи имущества из дачных домов.

1. Не оставляйте на даче ценные вещи, увозите их с собой в город или оставьте на хранение хорошо знакомым соседям, постоянно проживающим в населенном пункте.

2. Максимально затрудните доступ в жилище посторонним. Установите крепкие двери, оснастите их сложными замками, на окна поставьте решетки.

3. Как можно чаще бывайте на даче.

4. Попросите соседей, постоянно проживающих рядом с вашим дачным участком, присмотреть за домом.

5. По возможности оборудуйте строение средствами видеонаблюдения с функцией сохранения видеозаписи или оснастите дом охранной или тревожной сигнализацией.