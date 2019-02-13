Полиция раскрыла кражу фотоаппарата из редакции шаблыкинской районки

Фотоаппарат стоимостью 20 тысяч рублей был похищен накануне: утром сотрудники пришли на работу, обнаружили разбитое окно и пропавшую камеру.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и отработки ранее судимых лиц на возможную причастность к преступлению, полицейские установили гражданина, совершившего кражу. Сотрудники обратили внимание на некого гражданина, заметив, что тот что-то прячет под верхней одеждой. Мужчина сначала отрицал свою причастность к хищению, но, когда его попросили показать, что он прячет под одеждой, выдал фотоаппарат.

Злоумышленника доставили в пункт полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 50-летний уроженец Шаблыкинского района без определенного места жительства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.