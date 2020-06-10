ПОЛИЦИЯ ЗАСТАВЛЯЛА ЭКСПЕРТА В 100 РАЗ СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ ДОРОГИ

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»: совместный проект Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда»

№20 (599) от 10 июня 2020 г.

В большинстве дел, которые мы в последний год с лишним рассматриваем, анализируется, как правило, деятельность прокуратуры Орловской области и СУ СК России по Орловской области. Это связано с тем, что дела эти касаются в основном различных должностных лиц или хищения бюджетных средств в крупных масштабах. И часто мы отмечали хорошую работу полицейских оперативников, сопровождавших те или иные действия следственных органов и надзорных инстанций. Но бывают такие случаи – к счастью, нечасто, — когда в действиях сотрудников полиции можно наблюдать не просто небрежность или какие-то упущения, а намеренную «заточенность» на достижение удобного для некоторых влиятельных персон результата.

Имение ОАО «Автокомплекс». Съёмка 2016 года. Обратите внимание на цифры, любовно выделенные на клумбах – 56. 24 июля 2016 года Леонид Музалевский отмечал 56-летие

Мы несколько раз писали о более чем «странной» асфальтированной дороге длиной в 1200 метров, которая в свое время появилась по адресу: Орловская область, Орловский район, п. Красная Горка, ул. Озёрная. Дорога эта, которая ведёт непосредственно к обширному имению с пляжем, причалами, баней и коммуникациями, расположенному прямо на берегу пруда и принадлежащему ОАО «Автокомплекс», директором которого является супруга председателя орловского облсовета Леонида Музалевского, выполнена достаточно качественно. Но, как выяснила первичная полицейская проверка, она оказалась крайне недорогой и стоила всего 100 тысяч рублей.

Полицейские поверили на слово супруге другого орловского чиновника – бывшего заместителя председателя правительства Орловской области Николая Злобина, Марии Алексеевне. Она сообщила сотрудникам полиции, что в 2014 году ее супруг в п. Красная Горка приобрёл участок и запланировал строительство дома для проживания. Грунтовая дорога, проходившая недалеко от его участка, зампреда областного правительства для подвоза стройматериалов не устраивала, и он решил сделать дорогу с асфальтобетонным покрытием. А поручил организацию этого процесса жене.

Мария Алексеевна, как физическое лицо, заключила договор с ООО «Строймагистраль» на постройку дороги, которая вместе со стройматериалами и работой стоила 100 000 рублей, то есть как минимум в 10 раз дешевле самой недорогой асфальтированной дороги пятой категории.

Осуществлявшего проверку оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по Орловскому району капитана полиции П.И. Кондрашина не смутила ни мизерная стоимость дороги, ни то, что она идёт не к дому Н.И. Злобина (к нему есть лишь грунтовое ответвление), а прямиком к имению ОАО «Автокомплекс», где и заканчивается.

Никаких экспертиз, как следует из материалов проверки, ОЭБ и ПК ОМВД России по Орловскому району не заказывал и поверил бумажным носителям. Но если в договоре написана стоимость в 100 000 рублей, то это отнюдь не значит, что дорога стоила именно столько. А данные пока единственной профессиональной экспертизы, проведённой для оценки стоимости дороги, показывают, что на 2014 год (год заключения договора) она стоила 10 158 480 рублей. Так вот, вместо того, чтобы организовать независимую экспертизу и определить реальную стоимость дороги (опровергнув или подтвердив первое экспертное заключение), сотрудники полиции решили, что гораздо проще им было бы признать имеющиеся в наличии результаты недействительными, действия эксперта непрофессиональными, а самого его некомпетентным.

В результате в новом постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела появился странный сюжет. Побеседовав с экспертом Сергеем Леонидовичем Медведевым, оперативники изложили содержание разговора с ним и сопутствующую информацию следующим образом: «Процесс экспертного исследования занял около 2-х недель. За это время Медведев С.Л., совместно с гр. Николаевым А.В. (заказчик экспертизы. – Прим. ред.), выехал на указанный адрес, для осмотра дорожного покрытия. Дорожное покрытие по адресу: Орловская область, Орловский район, п. Красная Горка, ул. Озёрная, Медведев С.Л. осматривал визуально, без применения каких-либо специальных устройств и без отбора образцов проб. По всей длине дороги было выбрано несколько точек, и по ним проведены замеры с использованием уровня и рулетки для измерения. При визуальном осмотре дороги было видно, что она покрыта асфальтогранулятом (кому и когда это было видно, капитан Кондрашин не указал. – Прим. ред.), однако в свете своего исследования он (эксперт. – Прим. ред.) указывал, что это асфальтовое покрытие. В акте экспертного исследования Медведев С.Л. указывал аналогичные предложения на устройство земельного корыта со всеми подготовительными работами (разработка грунта с погрузкой на автомобили, доработка грунта в ручную (орфография, пунктуация и стилистика постановления сохранены. – Прим. ред.), планировка территории под разметку). Точно Медведев С.Л. не может утверждать, что эти работы были выполнены. Так же при указании стоимости на устройство щебёночного основания с армированием, он использовал источники из интернета. Точно так же, Медведев С.Л. не может утверждать, что при строительстве указанного полотна осуществлялось армирование, так как дорогу по адресу: Орловская область, Орловский район, п. Красная Горка, ул. Озёрная, он осматривал только визуально. Касаемо толщины щебеночного покрытия, то он измерял его с помощью линейки визуально без нарушения целостности и вскрытия дорожного покрытия. Согласно расчёта указанной Медведевым С.Л. стоимости, асфальтогранулят (вторичный асфальт) по состоянию на 2014 г. стоил примерно 500 – 700 рублей за куб. О том, что стоимость асфальтогранулята согласно Федерального реестра сметных нормативов равна 0, Медведев С.Л. не знал. Он использовал рыночную информацию из интернета, чтоб дать заключение именно о рыночной стоимости данного дорожного покрытия по состоянию на 2014 г. О том, что данное дорожное покрытие было построено в 2015 г. он не знал. Согласно его подсчетов рыночной стоимости дорожного полотна, расположенного по адресу: Орловская область, Орловский район, п. Красная Горка, ул. Озёрная, он оценил в 10 158 480,00 рублей. Медведев С.Л. пользовался источниками о рыночной стоимости из сети интернет. В организациях, занимавшихся строительством, обслуживанием, ремонтом и составлением смет для дорог и дорожных покрытий он никогда не работал. При укладке капитального асфальтового покрытия он никогда не присутствовал».

Если читать лишь полицейское постановление, то создаётся впечатление, что эксперт – человек совершенно некомпетентный, ничего не понимающий в строительстве дорог, поскольку сам никогда им не занимался, да ещё использующий интернет (видимо, это незаконно и непрофессионально). И оказался он настолько неквалифицированным, что завысил стоимость дороги более чем в 10 раз! Вот к чему приводят всякие там интернеты!

БЕСПЛАТНЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И НЕДОПУСТИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Мы стали разбираться в том, каким образом появился в полицейском постановлении данный сюжет, и всё ли в нем соответствует действительности. В первую очередь у нас вызвало некоторое удивление то, что такой стройматериал, как асфальтогранулят (вторичный асфальт, который переплавляется для укладки дорожного покрытия), не стоит ни копейки. Жаль, что капитан Кондрашин не сообщил, где его можно забрать. Мы поискали предложения о продаже асфальтогранулята, аналитику цен, изучили различную документацию. Бесплатно никто, нигде и никогда вам асфальтогранулят не отдаст. Ну разве что если вы жена председателя облсовета или зампреда правительства области. На портале «Что сколько стоит» цены разнятся от 300 до 1500 рублей за кубометр, в зависимости от качества продукта. https://skolkos.ru/skolko-stoit-asfaltovaya-kroshka-i-ot-chego-zavisit-cena/

Ну ладно, это ненавистные капитану Кондрашину сведения из интернета. Может быть, поискать что-нибудь, написанное на бумаге, да так, что «не вырубишь и топором»? В распоряжении FLB.RU имеется официальное письмо, подписанное заместителем главы администрации города Орла – начальником управления городского хозяйства и транспорта Е.А. Гришиным. В нём он отвечает на вопрос депутата Орловского городского Совета народных депутатов И.В. Коновалова о стоимости асфальтогранулята и возможности его приобретения. Цитируем специально для капитана Кондрашина: «В соответствии со сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу достоверности определения сметной стоимости, асфальтовый гранулят является возвратным материалом, стоимость которого составляет 379 рублей за тонну». Смотрим справочные материалы. 1 кубометр асфальтогранулята весит 1600-1900 килограммов, в зависимости от состава. Значит, в Орле он может стоить от 606 до 720 рублей за кубометр. И если эксперт С.Л. Медведев приводит цифры в 500-700 рублей за куб, то его данные вполне корректны.

Копия письма Е.А. Гришина с указанием стоимости асфальтогранулята в Орле

А теперь самое важное. В адрес исполняющего обязанности прокурора Орловской области, старшего советника юстиции С.В. Панкратова была направлена жалоба на действия сотрудников полиции, подписанная экспертом Сергеем Леонидовичем Медведевым. Она также имеется в распоряжении FLB.RU.

Для начала отметим, что оценочная фирма С.Л. Медведева зарегистрирована в конце 2017 года. Сам он является профессиональным экспертом, имеющим высшее образование и прошедшим переподготовку по специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» и повышение квалификации по специальности «Оценочная деятельность». Человек он опытный и профессионально подготовленный. Об этом свидетельствует и выданный ему в 2018 году Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» квалификационный аттестат в области оценочной деятельности. http://lko.smao.ru/registry?id=1169#index

Вот что он пишет в своей жалобе на действия сотрудников полиции, направленной в областную прокуратуру: «Я был допрошен сотрудниками ОМВД России по Орловскому району, которые проводили проверку по факту строительства данной дороги (по ул. Озёрная. – Прим. ред.), которым я в устной беседе подтвердил ранее данное мной заключение и сообщил, на основании каких правовых норм было дано данное заключение.

Однако сотрудников полиции, которые беседовали со мной, данное пояснение относительно стоимости дорожного покрытия и моих аргументов не устроило, и мне было предложено дать иное объяснение, которое полностью противоречило сделанному ранее экспертному исследованию. Сотрудники полиции самостоятельно записали ту информацию, которая им была необходима, и заставили меня подписать этот документ.

Изначально я отказывался от подписи, так как сведения, которые были написаны в объяснении от моего имени, не соответствовали тому, что по факту мной было исследовано.

При написании объяснения сотрудниками полиции на меня было оказано психологическое и материальное воздействие относительно того, что в случае не подписания им той информации, которая указана в тексте объяснения, они лишат меня лицензии на производство экспертных исследований, и сообщили мне о том, что данное мной заключение препятствует вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, и им необходимо письменно подтвердить тот факт, что стоимость дорожного покрытия, которое находится на дороге в пос. Красная Горка, не имеет балансовой стоимости, а не так, как я указал в своем экспертном исследовании.

Также из разговора сотрудников полиции мне стало известно о том, что данная дорога ведет к жилому дому кого-то из высокопоставленных лиц администрации Орловской области, и при подписании такого объяснения ко мне в дальнейшем не будет никаких претензий.

Так как экспертная деятельность является источником моего дохода, боясь лишиться лицензии и, соответственно, средств к существованию, мною под давлением сотрудников полиции было подписано данное объяснение, которое не соответствует действительности».

Жалоба эксперта С.Л. Медведева в прокуратуру

В заключение Сергей Медведев обращается к и.о. прокурора области: «Поэтому прошу Вас провести проверку по данному факту и признать ранее данное мной объяснение недопустимым доказательством, так как оно дано под давлением сотрудников полиции, и я готов полностью подтвердить ранее данное мной экспертное исследование».

Откроем небольшой секрет. За полторы недели до появления второго постановления капитана Кондрашина об отказе в возбуждении уголовного дела, Агентство федеральных расследований FLB.RU в неофициальном порядке, но достаточно подробно проинформировало компетентных руководителей о том, что сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Орловскому району, осуществляющие проверки по дорогам к усадьбе ОАО «Автокомплекс» и к «дому Парахина», находятся под сильным административным давлением, и поэтому возможно недобросовестное отношение с их стороны к своей работе. Наше предположение, похоже, и, к нашему сожалению, оправдалось.

На наш взгляд, целесообразным было бы проведение как прокурорской, так и служебной (по линии МВД) проверок по изложенным фактам и передача материалов «по дорогам» как минимум на областной уровень.