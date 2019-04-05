Полномочия по отлову собак область все же передаст городу

Идет подготовка проекта закона Орловской области о передаче региональных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных муниципальным образованиям, — сообщили в региональном управлении ветеринарии. Также сдвинулось с мертвой точки создание приюта для животных на территории МУП «Спецавтобаза» г. Орла. Администрации города рекомендовано в максимально короткие сроки предоставить расчеты по приведению в нормативное состояние здания бывшей свинофермы МУП «Спецавтобазы», планируемого для использования в качестве приюта, а также перечень мероприятий для последующего предоставления здания (с указанием механизма и прав предоставления) заинтересованным лицам.