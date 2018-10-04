Полномочия председателя Орловского областного суда возложены на Елену Суворову

Приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева от 28 сентября 2018 г. № 776/кд «Об осуществлении полномочий председателя суда» на заместителя председателя Орловского областного суда Е.Н. Суворову возложено осуществление полномочий председателя Орловского областного суда, информирует пресс-служба Орловского областного суда.

Елена Николаевна Суворова окончила Саратовский юридический институт.

В 1992 г. поступила на работу в Энгельсский городской народный суд консультантом.

С августа 1992 г. по март 1993 г. Елена Николаевна исполняла обязанности народного судьи этого же суда, с марта 1993 г. по декабрь 2004 г. работала судьей Энгельсского городского суда Саратовской области, с декабря 2004 г. по декабрь 2013 г. — судья Саратовского областного суда.

С 2010 г. по 2013 г. Е.Н. Суворова была председателем квалификационной коллегии судей Саратовской области.

Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 2013 г. № 913 назначена заместителем председателя Орловского областного суда.

В 2017 г. избрана председателем совета судей Орловской области.

Имеет первый квалификационный класс судьи.