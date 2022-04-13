13 апреля 2022



Половодье 2022: плюс один и минус один мост

В Орловской области в ходе весеннего половодья остаются подтопленными три низководных моста. При этом сотрудниками МЧС совместно с местными властями проводится ежедневный мониторинг паводковой ситуации. На реках области наблюдается колебание уровней воды. Так, за последние сутки поступила информация о подтоплении одного моста. При этом один низководный мост освободился от воды. Таким образом, остаются подтопленными три низководных моста , — рассказали в пресс-службе МЧС.

 

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Опубликовано 13 Апр 2022 в 20:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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