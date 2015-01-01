Половодье в Орловской области пошло на спад

В Орловской области 2 марта был зафиксирован подъем уровня воды на большинстве рек области. По информации Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за прошедшие сутки наблюдались колебания уровней воды в реках. В течение суток произошло понижение уровня воды на разных реках от 0 до 46 см. В соответствии с прогнозом ожидается дальнейшее понижение уровней воды в орловских реках. Уже происходит постепенное освобождение ранее подтопленных пойменных участков местности.

По состоянию на 14 марта, в Орловской области остается подтопленными один низководный мост – через реку Оку у деревни Городище и села Сторожевое Мценского района. Уровень воды выше полотна моста на 10 см. Мост железобетонный, длина 20 метров, ширина – два с половиной метра, грузоподъёмность – 15 тонн.

В деревне Городеще расположено 15 домов. Имеется объездной маршрут Сторожевое-Счастливка-Нижнее Думчино-Отрадинское-Апальково-Городище протяженностью 30 км по дороге с твёрдым покрытием. Для контроля за прохождением половодья организована работа оперативных групп, а в мониторинге паводковой обстановки используются беспилотные летательные аппараты.

 

В связи с ремонтными работами изменится расписание движения пригородных поездов Орловской области
Георгиевские ленточки в Орле начнут раздавать с 21 апреля
Орловские налоговики напоминают гражданам о социальных налоговых вычетах на лечение и обучение
Опубликовано 14 Мар 2017 в 15:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 19

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"