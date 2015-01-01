Половодье в Орловской области пошло на спад

В Орловской области 2 марта был зафиксирован подъем уровня воды на большинстве рек области. По информации Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за прошедшие сутки наблюдались колебания уровней воды в реках. В течение суток произошло понижение уровня воды на разных реках от 0 до 46 см. В соответствии с прогнозом ожидается дальнейшее понижение уровней воды в орловских реках. Уже происходит постепенное освобождение ранее подтопленных пойменных участков местности.

По состоянию на 14 марта, в Орловской области остается подтопленными один низководный мост – через реку Оку у деревни Городище и села Сторожевое Мценского района. Уровень воды выше полотна моста на 10 см. Мост железобетонный, длина 20 метров, ширина – два с половиной метра, грузоподъёмность – 15 тонн.

В деревне Городеще расположено 15 домов. Имеется объездной маршрут Сторожевое-Счастливка-Нижнее Думчино-Отрадинское-Апальково-Городище протяженностью 30 км по дороге с твёрдым покрытием. Для контроля за прохождением половодья организована работа оперативных групп, а в мониторинге паводковой обстановки используются беспилотные летательные аппараты.