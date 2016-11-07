Получатели социальной доплаты к пенсии обязаны сообщать в ПФР о трудоустройстве

Отделение ПФР по Орловской области напоминает: социальная доплата к пенсии производится органами Пенсионного фонда РФ неработающим пенсионерам, проживающим на территории Российской Федерации, если получаемые пенсионером совокупные выплаты ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного для указанных целей в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Социальная доплата до прожиточного минимума выплачивается только неработающим пенсионерам. Это важное условие, нарушение которого незаконно. Если пенсионер, получающий социальную доплату к пенсии, устраивается на работу, он обязан незамедлительно сообщить об этом в Пенсионный фонд РФ по месту жительства.

В противном случае может наступить уголовная ответственность по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в каждом субъекте РФ определяется на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания. Данная величина устанавливается ежегодно законом субъекта РФ не позднее 1 ноября на следующий финансовый год.

Так, законом Орловской области от 07.11.2016 г. № 2033-ОЗ величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в Орловской области на 2017 год определена в размере 8 434 рубля.