Получатели социальной доплаты к пенсии обязаны сообщать в ПФР о трудоустройстве

Отделение ПФР по Орловской области напоминает: социальная доплата к пенсии производится органами Пенсионного фонда РФ неработающим пенсионерам, проживающим на территории Российской Федерации, если получаемые пенсионером совокупные выплаты ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного для указанных целей в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Социальная доплата до прожиточного минимума выплачивается только неработающим пенсионерам. Это важное условие, нарушение которого незаконно. Если пенсионер, получающий социальную доплату к пенсии, устраивается на работу, он обязан незамедлительно сообщить об этом в Пенсионный фонд РФ по месту жительства.

В противном случае  может наступить уголовная ответственность по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в каждом субъекте РФ определяется на основании потребительской корзины и данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания. Данная величина устанавливается ежегодно законом субъекта РФ не позднее 1 ноября на следующий финансовый год.

Так, законом Орловской области от 07.11.2016 г. № 2033-ОЗ величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в Орловской области на 2017 год определена в размере 8 434 рубля.

 

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Опубликовано 06 Сен 2017 в 16:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 3

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