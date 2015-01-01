Получение «зарплат в конверте» уже аукаются беспечным орловцам

В Орловской области за 5 месяцев текущего года выявлено более 5 тысяч сотрудников, с которыми работодатели не заключили трудовые договоры. Почти половина из них к настоящему времени выведена из неформального сектора, трудится официально (это 60,7 % от контрольного показателя, установленного нашему региону Рострудом в 2018 году). Между тем, в 2016 году по причине нехватки трудового стажа из-за работы в теневом секторе в Российской Федерации было отказано в начислении страховой пенсии по старости 10 — 15 тыс. человек. Работодатели, которые нарушают трудовое законодательство, привлекаются к ответственности. Так, уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на индивидуального предпринимателя — от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. В УК РФ есть статья, предусматривающая даже уголовную ответственность для руководителя предприятия за выплаченную серую зарплату — лишение свободы до двух лет.

— Анализируя ситуацию с неформальной занятостью в нашем регионе и в целом по России, делаем вывод: количество неофициально занятых работников снижается не так быстро, как нам бы хотелось, — рассказал начальник облуправления труда и занятости А. Майоров. — Отчасти это происходит из-за сопротивления бизнеса, особенно малого, который старается за счет неоформленных работников сократить свои издержки, зарплаты «в конвертах» помогают ему уйти от налогов и социальных обязательств.

Органы власти объединяют усилия, чтобы воздействовать на нерадивых работодателей, побудить их отказаться от неформальной занятости своих работников. Межведомственное взаимодействие разных структур ежеквартально обсуждается на совместных заседаниях, фильтруются примеры работы властных структур и общественных организаций районов, происходит обмен опытом муниципальных образований, анализируется эффективность новых способов работы, применяемых в других регионах. Отбираются лучшие примеры, эффективная практика внедряется в работу и это позволяет открывать новые конструктивные способы решения проблемы, — рассказали в пресс-службе облуправления труда и занятости.