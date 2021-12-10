Получить «Карту жителя Орловской области» будет проще

Вопрос о том, как ускорить развитие проекта «Карта жителя Орловской области» стал одним из основных на первом заседании совета по развитию цифровых финансовых технологий и повышению финансовой доступности при облправительстве.

Напомним, что суть проекта заключается в том, чтобы дополнить платежную карту нефинансовыми сервисами различного назначения. Проект реализован на базе национальной платежной системы «Мир». Массовый выпуск Карт жителя Орловской области начался в конце прошлого года. Сейчас их выпущено уже более 65 тысяч.

Получить Карту могут клиенты пока только одного банка. На заседании Совета обсуждался вопрос, что именно мешает остальным банкам подключиться к проекту. Оказалось, что сдерживающие факторы носят в основном организационный характер. Поэтому приняты решения по их устранению. А это значит, что клиенты других банков, работающих на территории региона, смогут стать обладателями Карты жителя.

На данный момент Карта используется гражданами для получения социальных выплат, а также для льготного проезда на городском транспорте. Кроме того, из нефинансовых сервисов к ней уже привязана программа лояльности в 12 аптеках и одном турагентстве. Также Карта служит пропуском в здание Физкультурно-оздоровительного комплекса в Ливнах и в один из детских садов в Орловском районе. Это только первые шаги на пути развития проекта. Планируется, что в перспективе перечень нефинансовых сервисов расширится: по Карте будет предоставляться доступ к программам лояльности в торговых сетях, она станет пропуском в спортзалы, библиотеки, образовательные учреждения.