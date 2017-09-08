Пользователи Личного кабинета могут сохранить справку 2-НДФЛ на личный компьютер

ИФНС России по г. Орлу разъясняет: пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» больше не нужно обращаться в бухгалтерию по месту работы, чтобы получить справку о доходах 2-НДФЛ. ФНС России расширила возможности сервиса: справку можно скачать на свой компьютер в виде файлов в формате .pdf и .xml, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России.

До сих пор пользователи могли только просматривать справку о своих доходах.

Обновление Личного кабинета позволяет направлять справку 2-НДФЛ, например, в банки в электронном виде. При нажатии на ссылку «Выгрузить с электронной подписью» в разделе «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы» в заданную пользователем папку выгружается zip-архив, содержащий файлы форматов .xml, .p7s и.pdf.

Электронная подпись в справке 2-НДФЛ формата .pdf встроена непосредственно в документ, а для справки в формате .xml она представляет собой отдельный файл .p7s.

 

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Опубликовано 20 Ноя 2017 в 17:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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