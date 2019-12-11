Помогите вернуть лес!

№42 (579) от 11 декабря 2019 г.

Уважаемая редакция газеты «Орловская среда»!

Прошу Вас оказать содействие в решении вопроса, имеющего высокую степень важности для каждого жителя нашего региона, ведь речь идет не только об экологической безопасности, но и о сохранении лесного массива, а также численного состава зверя.

Так, уже в течение нескольких лет лес Урочище Корсунское Верховского района «оккупирован» организаций ООО «Лес», руководителем которой, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является Моногаров Р.В., при этом для жителей указанного района совершенно очевидно, что фактическим хозяином данного леса считает себя Парахин Ю.Н.

Еще в 2013 году состоялся аукцион, по результатам которого ООО «Лес» было предоставлено право добычи охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий в Верховском и Покровском районах.

Важно отметить, что в это же время такие же права в однотипном охотничьем хозяйстве в Корсаковском районе были переданы через аукцион другому юридическому лицу.

Однако в Корсаковском районе стоимость такого хозяйства составила около 2 800 000 рублей, в то время как ООО «Лес» приобрело такие права всего за 30 000 рублей!!! При этом еще в 2015 году прокуратурой Орловской области (письмо № ОФЛ-2005-15 от 17.04.2015 г.) было указано, что в ходе проведенной проверки выявлены нарушения процедуры проведения аукциона. В связи с выявленными нарушениями Орловским межрайонным природоохранным прокурором внесено представление начальнику Орелоблэконадзора, а также направлена информация для принятия решения в Орловское УФАС.

Однако до настоящего времени ООО «Лес» продолжает использовать не только отведенную для этого общества часть леса, но и перекрыло доступ ко всей территории леса Урочище Корсунское Верховского района.

Кроме того, после победы в указанном аукционе ООО «Лес» получило из бюджета области выплату в размере 300 000 рублей, которая должна была быть потрачена на закупку зверя (фазанов, зайцев и т.п.).

Между тем указанные животные ООО «Лес» закуплены не были, данный факт, полагаю, не должен был остаться без внимания чиновников, при этом, по непонятной причине до настоящего времени ООО «Лес» не понесло никакой ответственности, а напротив, продолжает свою сомнительную деятельность.

Согласно нормам законодательства РФ, границы лесных участков лесного фонда должны быть обозначены в натуре с помощью лесохозяйственных знаков и (или) указаны в планово-картографических материалах (лесных картах).

Очевидно, что такие знаки должны быть установлены в данном случае областным охотничьим обществом, директором которого является Буданова Е.А.

Однако в нарушение действующего законодательства указанные знаки установлены ООО «Лес», и из их смысла возможно установить, что именно ООО «Лес» является собственником данного леса, что не только противоречит действительности, но и нарушает нормы действующего законодательства. При этом Буданова Е.А. не предпринимает мер по пресечению таких нарушений.

Кроме того, согласно ст. 7.9 КоАП РФ указанные действия можно квалифицировать как самовольное занятие участка лесного фонда или участка леса, не входящего в лесной фонд.

При этом уже на протяжении почти семи лет и чиновники, и надзорные инстанции бездействуют, имеется обширная переписка, в которой контролирующие органы указывают на наличие нарушений и обещают разобраться в ситуации, после чего любые разбирательства заканчиваются.

Так произошло и при рассмотрении моего обращения в прокуратуру Орловской области, по результатам рассмотрения которого мне был дан ответ, что мое обращение направлено в ОМВД России по Верховскому району (ответ от 17.04.2015 №ОФЛ-2005-15), однако по обыкновению никаких дальнейших расследований по фактам, указанным в моем обращении, не происходило, что подтверждается отсутствием каких-либо уведомлений в мой адрес.

Безусловно, данные обстоятельства ярко иллюстрируют явную заинтересованность чиновников в том, чтобы этот вопрос не был предан огласке и тем более не был решен в законодательном поле.

Об этом свидетельствует и тот факт, что ООО «Лес» на постоянной основе выдаются лицензии на осуществлении охоты на кабанов. При этом необходимо отметить, что рядом с указанным лесом находится свинокомплекс, буферная зона которого составляет не менее 10 км (приказ Минприроды России от 11.07.2017 г. №4).

Таким образом, наличие кабанов в указанном лесу является угрозой для обеспечения биологической безопасности в части содержания свиней.

Статьей 1 Земельного кодекса РФ предусмотрен приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласного которому владение, пользование и распоряжение землей осуществляется собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде.

В соответствии со ст. 8 Лесного кодекса Российской Федерации лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Российская Федерация осуществляет владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися в собственности Российской Федерации. Статьей 83 ЛК Российская Федерация передала осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений органам государственной власти субъектов РФ.

Таким образом, областные чиновники обязаны не только контролировать правомерное использование лесов на территории региона, но и принимать меры к выявлению и пресечению нарушений.

Однако, как я указывал выше, чиновники молчат, что создает впечатлении об их нежелании работать или о наличии их заинтересованности в данном вопросе.

В любом случае указанные правонарушения в пользовании лесом Урочище Корсунское Верховского района являются, на мой взгляд, вопиющими фактами беспредела и вседозволенности отдельных лиц.

Все это не только нарушает требования законодательства РФ, но и создает угрозу экологическому фону нашего региона:

нарушение процедуры проведения аукциона;

неэффективная трата выделенных из бюджета денежных средств;

самовольная установка лесохозяйственных знаков;

выдача лицензий на охоту на кабанов, которых не должно быть в указанной зоне.

Видимо, для чиновников, курирующих данную отрасль, указанные факты не являются достаточными для того, чтобы разобраться в ситуации и привести все в соответствие с действующим законодательством.

В связи с чем возникает логичный вопрос о том, является ли это халатностью или все же личной заинтересованностью?

На основании изложенного убедительно прошу вас предать огласке указанные факты вопиющего нарушения норм закона и пренебрежения своими должностными обязанностями ответственных чиновников, покрывательство и бездействие местных властей и надзорных органов в угоду «сильных мира сего». Помогите вернуть лес законным владельцам!

С-н В.И. (контактные данные имеются в редакции)