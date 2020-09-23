Помогите вернуть школу!

№35 (614) от 23 сентября 2020 г.

В адрес депутата Орловского облсовета Виталия Рыбакова поступило обращение жителей поселков Вятский Посад, Большая Гать, Малая Гать, Усть-Рыбница, Куликовка, в котором они просят помочь им разобраться в законности передачи существовавшего здесь с конца 90-х годов недостроенного здания школы в частные руки, а главное – вернуть школу детям, проживающим в этих поселках. Как мы поняли, обращение к депутату жители рассматривают как последнюю возможность обеспечить своим детям возможность учиться рядом с домом.

«Школьная эпопея» в Вятском Посаде имеет долгую историю. Напомним ее вкратце. В 90-х годах за счет средств компании «Газпром» здесь было начато строительство зданий школы и детского сада, которое, увы, осталось незавершенным. В 1999 году недостроенные объекты были переданы в собственность Орловской области, однако у областных властей не нашлось ни времени, ни денег, а главное – желания, чтобы их достроить. В течение всех этих лет жители Вятского Посада и близлежащих населенных пунктов обращались к властям всех уровней с просьбами решить вопрос с достройкой школы, но получали ответы, что строить школу здесь нецелесообразно.

А вот передать недостроенное здание (которое со временем оказалось в собственности уже не области, а района) в безвозмездное пользование местной религиозной организации «ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ ПОСЕЛОК ВЯТСКИЙ ПОСАД ОРЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОРЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)» оказалось целесообразным. Решение о передаче приняли депутаты Орловского районного совета в 2016 году, и вместо школы в Вятском Посаде появилась православная гимназия. Безусловно, в этом нет ничего плохого, тем более что поначалу местным жителям пообещали, что их дети будут учиться в гимназии бесплатно, в комфортных условиях. Так оно и было в первые год-два, а потом выяснилось, что за обучение в гимназии надо платить порядка 6000 рублей в месяц (включая пребывание в группе продленного дня).

Разумеется, такие условия устроили далеко не всех родителей школьников: теперь жители Вятского Посада и других поселков вынуждены возить своих детей либо в Лавровскую школу, либо и вовсе в Орел. Между тем граждане справедливо возмущаются, почему недостроенное здание их школы, находившееся в муниципальной собственности, вдруг оказалось принадлежащим то ли на праве пользования, то ли на праве собственности опять же непонятно кому – то ли религиозной организации, то ли частным лицам. Если верить ответу прокуратуры, датированному августом 2016 года, то недостроенное здание школы в Вятском Посаде в апреле того же года передали в пятилетнее пользование упоминавшейся выше религиозной организации. Это значит, что в апреле 2021 года срок пользования заканчивается. Значит ли это, что здание православной гимназии вернется в муниципальную собственность Орловского района? Или оно уже давно перешло в частные руки, как подозревают местные жители? Надеемся, прокуратура Орловской области поможет разобраться в этих вопросах, как и в том, почему жители сразу нескольких крупных поселков, имея в шаговой доступности образовательное заведение, которое, кстати, получает субсидии из областного бюджета, вынуждены возить своих детей в областной центр, потому что по месту жительства они лишены права на бесплатное образование.