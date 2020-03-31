31 марта 2020



Попытка «Гаммы» заработать на сувенирных масках от коронавируса не понравилась УФАС

Изготовление и реализация чулочно-носочной фабрикой «Гамма» масок на лицо с надписью «STOP Covid-19» заинтересовала орловских антимонопольщиков. Данные маски активно рекламируются самим предприятием на официальном сайте, страницах в социальных сетях, кроме того, региональные СМИ в своих сюжетах подогревают интерес потребителей к новому товару и стимулируют их к покупке данных масок.

– На сегодняшний день действительно в городе имеется дефицит медицинских масок в аптеках. Я понимаю, что есть маркетинговые ходы, но не стоит играть чувствами людей в непростое время. На рекламе крупными буквами пишется «от вируса», вместе с тем, внизу имеется ссылка о том, что не является средством защиты и профилактики от коронавируса, – прокомментировал руководитель Орловского УФАС России Андрей Кирьянов.

По мнению УФАС, продажа сувенирных масок на фоне угрозы распространения короновируса, способно ввести потребителей в заблуждение и сформировать у них убеждение, что предлагаемые к продаже «сувенирные» маски являются альтернативой медицинских масок и при определенных условиях их использования (обработки противовирусными препаратами, стирки) способны предотвращать попадание вирусной инфекции в организм.

 

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Опубликовано 31 Мар 2020 в 13:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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