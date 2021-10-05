5 октября 2021



Порядок с маршрутками пока только снится

В городской администрации решили напомнить жителям, куда обращаться, если вы стали свидетелем хамского поведения водителя маршрутки или простояли на остановке целый час, а нужный автобус так и не приехал. В первую очередь нужно обратиться в комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации Орла по телефону (4862) 43-36-02.

Интернет-пользователи также могут оставить обращение в официальных аккаунтах администрации Орла в социальных сетях «Инстаграм», «Вконтакте» ,»Фейсбук», и «Одноклассники». Для оперативного реагирования на обращения продолжает работать «горячая» линия 8 910 202 57 00 (принимаются только СМС-сообщения и текстовые обращения в Viber, WhatsApp и Telegram), — уточнили в пресс-службе городской администрации.

 

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Опубликовано 05 Окт 2021 в 15:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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