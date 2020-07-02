Порядок замены некоторых технических средств реабилитации упрощен

Согласно приказу Минтруда России № 227н от 29.04.2020, вступившему в силу 13 июня 2020 года, упрощен порядок замены некоторых технических средств реабилитации для инвалидов.

В частности, кресла-коляски с электроприводом, аппараты на нижние конечности и туловище (ортезы) по истечении срока их эксплуатации не нужно будет направлять на медико-техническую экспертизу перед заменой.

Данный порядок действует независимо от того, приобретал инвалид средства реабилитации самостоятельно или получал бесплатно от Фонда социального страхования Российской Федерации.

Также не требуется проводить экспертизу на соответствие приобретенных гражданином за собственный счет вышеуказанных средств реабилитации изделиям, выдаваемым ФСС.

Но по-прежнему обязательной медико-технической экспертизе подлежат протезы верхних и нижних конечностей с внешним источником энергии. В отношении них продолжает действовать ранее установленный порядок проверки ТСР по истечении установленного срока эксплуатации.

Проконсультироваться по интересующим вопросам можно по телефону колл-центра Орловского ФСС – 8 (4862) 54-81-81.