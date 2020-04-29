«Поселок, можно сказать, в аварийном состоянии…»

№15 (594) от 29 апреля 2020 г.

В прошлом номере «Орловской среды» мы публиковали обращение жителей поселка Вятский Посад, которое пришло на имя председателя общественного движения «Родной Орел» Аллы Борисовой.

Жители опасаются, что уже этим летом они могут остаться без воды – инженерные сети не рассчитаны на нынешнюю нагрузку. Более того, в поселке, проживание в котором с некоторых пор считается престижным (здесь построили духовно-православный центр Вятский Посад), есть серьезные проблемы с канализацией. Очистные сооружения не работают, поэтому канализационные воды стекают в местную речку, которая, к слову, впадает в реку Оку.

«При строительстве Православного центра чиновники администрации Орловского района и Образцовского сельского поселения говорили, что водоотведение будет выполнено в коллектор пгт Знаменка, а водоснабжение центра будет осуществляться от собственных скважин.

Чиновники нас обманули, мы остались без школы, без спортивно-оздоровительной площадки, без ФАПа, без воды и с аварийной канализацией.

С этой проблемой мы неоднократно обращались в администрацию Орловского района, в администрацию Образцовского сельского поселения и получали… отписки», – рассказали в своем обращении жители поселка.

К проблеме подключился депутат Орловского областного совета Виталий Рыбаков. Он побывал в Вятском Посаде и по итогам поездки выпустил видеоролик.

https://www.youtube.com/watch?v=sByHLV-b_K0

Как рассказали депутату местные жители, воды в их дома поступает все меньше, а разрушающаяся система канализации небезопасна не только с экологической точки зрения. Она угрожает жизни людей: люки открыты, а глубина колодцев – около четырех метров.

– Многие годы нам сообщают, что вода в реке Оке не соответствует санитарным нормам и купание в ней запрещено. Но люди продолжают купаться и возле Городского, и возле Козьего парков. Если подняться выше по течению, то в районе реки Усть-Рыбница мы увидим поселок Вятский Посад, который за последние тридцать лет из нескольких десятков домов вырос в большой полноценный поселок, жемчужиной которого с 2017 года стал духовно-православный центр. В начале 2020 года ко мне как депутату обратились жители Вятского Посада, которые уже более десяти лет обивают пороги администрации Орловского района в надежде решить вопросы водопровода и канализации в поселке. Послушаем, что говорят сами жители, – предложил депутат Рыбаков.

– Сети здесь были построены для небольшого поселка, где-то домов на сто, как мне говорили, – рассказала жительница Вятского Посада. – Поселок застроился, и давление воды стало всё ниже, ниже и ниже. И сейчас поселок, можно сказать, в аварийном состоянии. В любой момент мы можем остаться без воды, ждем вот это лето… В прошлом году уже колонка не зажигалась… Вот такие дела у нас с водой. Ну а с канализацией еще хуже. Колодцы стоят у нас открытые, туда попадает паводковая вода, дождевая, снеговая. Были построены очистные сооружения, но почему-то они не эксплуатируются. И сейчас напрямую вода поселковая стекает в Усть- Рыбницу, а Усть-Рыбница, естественно, течет в Оку.

– Я сам работал на очистных, очистные раз в месяц ломались точно, потом их полностью закрыли, – уточнил один из местных жителей.

По мнению Виталия Рыбакова, ситуация, сложившаяся в Вятском Посаде, требует вмешательства надзорных органов, в адрес которых он намерен направить депутатские запросы.

Прямая речь:

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

– Строительство канализации было начато еще в девяностых годах прошлого века по проекту компании «Газпром» с расчетом примерно на двести-триста домов. В начале двухтысячных годов в незавершенном состоянии канализация была передана Орловскому району. Все эти годы поселок разрастался и все больше и больше нагружал инженерные сети. Критической точкой явилось строительство и подключение школы и детского сада к недостроенным и перегруженным инженерным сетям. Я выехал на место и лично увидел весь масштаб проблемы. Очень жаль, что видео не передает весь смрад, который источает этот ручей. Эта охранная территория вообще не огорожена, люки разбиты и открыты. Экологическая безопасность нарушена. Зловонная жижа несёт фекальные массы прямиком в речку Рыбницу, а затем и в Оку. Изумила и планировка поселка. Так, в охранной зоне напорного коллектора канализации, а точнее, прямо над ним, построено капитальное сооружение – столовая. Как видно на видео, скорее всего, там же проходит и газопровод. По моему мнению, это является грубейшим нарушением всех строительных норм и правил.

– В связи со сложившейся ситуацией мной будут направлены депутатские запросы в природоохранную прокуратуру и прокурору Орловской области. Возникают вопросы и к чиновникам: какие действия предпринимал глава Орловского района Юрий Парахин, если, со слов жителей, они неоднократно к нему обращались? Почему не был реализован проект подсоединения школы и детского сада к канализационному коллектору поселка Знаменка, если, по моим данным, деньги на этот проект выделялись? Кто и как выдавал разрешение на строительство в охранных зонах канализационного напорного коллектора? Кто и как выдавал технические условия для присоединения к перегруженным канализационным сетям? Вопросы есть и к руководству города Орла: как так получается, что Орловский район под руководством Юрия Парахина многие годы сливает нечистоты в самую крупную реку региона, которая проходит через весь областной центр прямо под носом руководителей городской администрации? Получается, что однопартиец Парахина Муромский об этом не знает или знает, но молчит? Канализационная проблема в Орловском районе становится системной. Так, я уже неоднократно указывал на проблему в деревне Овсянниково, и все это происходит не где-то на окраине области, а прямо у границ города Орла. Я считаю, что такие проблемы требуют решения в кратчайшие сроки во избежание большой экологической проблемы, ведь все мы здесь живём.