«Пощечина трудовому коллективу»

№14 (551) от 17 апреля 2019 г.

В Орле разгорелся нешуточный конфликт: профсоюзная организация муниципального Трамвайно-троллейбусного предприятия вступила в открытое противостояние с председателем Орловского облсовета, руководителем реготделения «Единой России» в Орловской области Леонидом Музалевским.

Ответ на «нулевую реакцию»

В конце прошлой недели ряд орловских СМИ опубликовали коллективное письмо сотрудников ТТП президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на то, что спикер облсовета, он же лидер орловских единороссов не реагирует на обращения коллектива предприятия с просьбами обратить внимание на бедственное положение МУПа. В ответ в защиту Музалевского выступили с заявлениями реготделение ЕР и облсовет. Оба заявления с текстами как под копирку, впрочем, не были подписаны конкретными лицами. Реакция профкома ТТП не заставила себя ждать: в понедельник профсоюзная организация распространила новое заявление, в котором потребовала от Музалевского публичных извинений. В противном случае коллектив ТТП пообещал поднять вопрос о самороспуске партийной организации на предприятии, создать стачечный комитет и повторно обратиться к президенту и правительству РФ.

Пикантность ситуации состоит в том, что впервые за долгое время против «могучего» единороссовского лидера рискнули выступить не его политические оппоненты, а однопартийцы. Несколько лет назад на подобное отважился лишь один депутат-единоросс: летом 2016 года на заседании фракции ЕР в облсовете депутат четырех созывов Валентин Александров, почетный гражданин и экс-мэр города Мценска бросил под ноги Музалевскому свои награды в знак протеста против нечестного, по его мнению, проведения партийных праймериз «Единой России» в ходе кампании по выборам депутатов облсовета. Через три года уже целая первичная организация ЕР, в которую входит полторы сотни человек, пригрозила Музалевскому самороспуском – и это весьма тревожный звонок для спикера, возглавляющего реготделение партии власти.

Напомним, несколько недель назад с разгромной критикой в адрес Музалевского выступил депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков, озвучивший в СМИ свое особое мнение о работе облсовета под руководством спикера Музалевского. Среди многочисленных претензий к деятельности председателя облсовета Рыбаков упомянул и «нулевую реакцию» на целый ряд острых проблем в экономике и социальной сфере. Это проблемы обманутых дольщиков, проваленная программа капремонта многоквартирных домов, многомиллионные финансовые нарушения в ходе реализации программы «Комфортная городская среда», скандалы с хищениями бюджетных средств на юбилейных объектах и банкротством муниципального транспортного предприятия ПАТП-1.

Прошло совсем немного времени – и коллектив еще одного транспортного МУПа – ТТП – подтвердил правоту депутата Рыбакова, пополнив его список претензий к главному орловскому единороссу в письме, адресованном Владимиру Путину, под которым подписались более 900 человек.

«Просим справедливости»

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаемся к Вам как высшей инстанции, потому что наш коллектив так и не был услышан у нас в регионе секретарем Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонидом Семеновичем Музалевским, – говорится в коллективном письме к президенту. – К нему, председателю областного Совета народных депутатов, второму лицу в области и лидеру местных единороссов, наш коллектив МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие г. Орла», в котором подавляющее большинство – его товарищи по партии, несколько раз обращался с письменными призывами обратить внимание на бедственное положение предприятия. Последнее такое письмо с уведомлением и более чем двумястами подписями было отправлено в адрес господина Музалевского седьмого февраля сего года. Но ответа на наши предложения и претензии мы так и не получили».

Профком сообщает, что в оставшемся без ответа письме к Музалевскому была затронута «нынешняя, требующая внимательного рассмотрения экономическая и финансовая ситуация на предприятии, позиция коллектива в отношении изменения тарифной политики, роста зарплат, обновления транспортного парка. (…) Собственных доходов недостаточно на зарплату и налоги, выручка предприятия резко сократилась из-за большого количества частников, простоев при ДТП, остановки движения по постановлениям администрации города, низких тарифов и других объективных причин. На приобретение запчастей и материалов для ремонтов вообще денежных средств нет».

При этом, заявляют авторы письма, «складывается устойчивое впечатление, что городские и областные власти сознательно подводят предприятие под банкротство, более того, заинтересованы в этом. Нам не одним в Орле кажется, что Леонид Семенович Музалевский продвигает свои личные интересы через аффилированные с частными перевозчиками структуры. Совсем недавно в Орле обанкротили общественный автобусный транспорт, предприятие ПАТП-1. Может быть поэтому, как только наш руководитель и коллектив выразили желание на базе троллейбусного депо восстановить муниципальное автобусное движение, что позволило бы не только закрыть образовавшуюся брешь в городских социальных перевозках, но и увеличить выручку и выбраться из кризиса нашему предприятию, из структур, близких к господину Музалевскому, доходят возмутительные соображения.

Дескать, генеральный директор МУП «ТТП» Александр Яковлевич Коровин – предпенсионного возраста и пора ему на покой. Подыскиваемая ему замена угробит оставшуюся без опытного командира производства ситуацию в городском электрическом транспорте, и конкурент частным перевозчикам в городе будет устранен».

Далее в письме перечисляются производственные и партийные заслуги нынешнего руководителя ТТП Александра Коровина, который, по словам авторов, «многие годы достойно и творчески возглавлял партийную организацию ЕР Заводского района города Орла, которую сам и создал в количестве более 5 тыс. человек. Избиратели этого, одного из ведущих промышленных районов города, неоднократно, а именно 4 раза голосовали за него на муниципальных выборах, тем самым подтверждая народное доверие и рейтинг ведущей партии нашего города и региона».

«По нашему мнению, мнению трудового коллектива, вместо закулисных интриг председателю областного Совета народных депутатов и секретарю Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Леониду Семеновичу Музалевскому пора ответственно и добросовестно обращать внимание на законные требования и инициативы людей труда и однопартийцев.

Мы просим, уважаемый Владимир Владимирович, справедливого решения наших требований, чтобы нормативы оплаты нашего труда соответствовали вложенным усилиям, межтарифная разница отдавалась своевременно и в полном объеме, а власть предержащие, в том числе и господин Музалевский, исполняли свои обязанности как положено государственным людям!» – пишет профком ТТП в завершение обращения к Владимиру Путину.

Анонимно в защиту спикера

Ответ со стороны Музалевского не заставил себя ждать. Впрочем, сам спикер остался верен принципу «нулевой реакции» и промолчал, но 13 апреля на сайте реготделения ЕР было опубликовано заявление Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» в связи с обращением профсоюза МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла. Вот его полный текст.

«Вопрос функционирования городского транспорта находится на постоянном контроле Орловского областного совета народных депутатов и регионального отделения партии «Единая Россия».

С целью поддержки МУП «ТТП г. Орла» депутатский корпус по предложению фракции «Единая Россия» принял Закон Орловской области от 7 ноября 2016 года № 2031-ОЗ, которым МУП «ТТП г. Орла» освобождено от уплаты транспортного налога бессрочно.

По личной инициативе секретаря Орловского регионального отделения партии Л.С. Музалевского фракция «Единая Россия» в Орловском городском совете народных депутатов предприняла ряд мер по предотвращению банкротства МУП «ТТП». В частности, за период с декабря 2018 года по март 2019 года было выделено более 55 млн рублей. Средства, в условиях финансовых возможностей города Орла, значительные.

На совещании, проведённом по обращению Л.С. Музалевского заместителем Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам В.А. Тарасовым, с участием представителей администрации города Орла 5 февраля 2019 года было рекомендовано представить дополнительную информацию. В частности, о себестоимости проезда в общественном транспорте для МУП «ТТП»; предложения по энергоэффективности и энергоаудиту предприятия; штатное расписание и штатную расстановку на предприятии; анализ снижения объемов вырученных денежных средств по МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» с 2014 года.

До настоящего момента требуемая информация заинтересованными лицами не представлена. Вместо этого уже через два дня после совещания появилось коллективное обращение к секретарю Орловского регионального отделения партии «Единая Россия» Л.С. Музалевскому с безапелляционным требованием финансирования.

Вместо совместного поиска решения проблем распространяется ложная информация о некой личной заинтересованности руководителя областного Совета и регионального отделения партии «Единая Россия» Л.С. Музалевского в ликвидации предприятия.

Партия открыта для конструктивной критики, но распространение лживых, клеветнических заявлений считаем недопустимым.

На наш взгляд, А.Я. Коровин предпринимает попытку политического шантажа и ухода от личной ответственности за текущее состояние МУП «ТТП г. Орла». Мы будем планомерно и целенаправленно добиваться полной прозрачности деятельности муниципального предприятия.

Четкая и принципиальная позиция руководства партии «Единая Россия» заключается в том, что жители города и работники предприятия не должны быть заложниками личных амбиций руководителя МУП «ТТП г. Орла» и являться предметом торга за удовлетворение его собственных интересов и сохранение должности».

На следующий день аналогичное заявление появилось на официальном сайте Орловского облсовета. Этот документ повторяет предыдущий практически дословно, отличается лишь преамбулой, в которой, в частности, говорится, что, во-первых, решение финансовых вопросов МУП «ТТП» не входит в полномочия председателя Орловского облсовета, а во-вторых, что, соответственно, Орловский областной совет не может оказать на данную организацию никакого юридического влияния.

Есть и еще одно существенное отличие – заглавие документа. Заявление, опубликованное на сайте регионального парламента и слово в слово повторяющее заявление реготделения ЕР, официально названо заявлением Орловского областного совета. Между тем облсовет вовсе не является вотчиной представителей одной-единственной партии, даже несмотря на то, что эта партия имеет в нем большинство.

По информации сайта «Орловские новости», представители других фракций регионального парламента, как и не входящие ни в какие фракции депутаты Виталий и Игорь Рыбаковы, о «заявлении Орловского облсовета» узнали… из СМИ. То есть, соответственно, ничего не подписывали.

«От журналистов узнал, что некая группа людей заступилась за Музалевского. Якобы он предпринимал «титанические усилия» по спасению ТТП. На мартовской сессии облсовета сам спикер сказал, что облсовет – коллективный орган, и все решается в публичной плоскости через процедуру голосования. Не могу вспомнить, чтобы депутаты облсовета обсуждали вопрос о бедственном положении ТТП и путях его спасения», – отметил в комментарии «Орловским новостям» депутат Виталий Рыбаков.

Впрочем, ни под одним из двух заявлений нет вообще ни одной подписи – в отличие от обращений коллектива ТТП они анонимные. Почему ни сам Музалевский, ни кто-либо из его соратников по партии, заместителей и приближенных депутатов облсовета не подписал ни одно из двух одинаковых заявлений, остается только гадать. Но одно несомненно: распространив два анонимных документа якобы от имени целого регионального отделения ЕР и от всего состава облсовета, инициаторы данной идеи (а то, что ими являлись сам спикер и его присные из партийной верхушки и руководства облсовета, на наш взгляд, совершенно ясно), совершили политическую и репутационную ошибку. И эта ошибка вызвала немедленную реакцию как со стороны депутатов, не входящих во фракцию ЕР, так и со стороны коллектива ТТП. Уже в понедельник в СМИ появилось очередное заявление профкома предприятия, текст которого мы полностью приводим ниже.

Заявление профсоюзного комитета МУП «ТТП»

«Профсоюзный комитет МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла» от имени коллектива трудящихся уполномочен сделать открытое заявление по поводу нарушения председателем областного Совета народных депутатов, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Л.С. Музалевским конституционного права на обращения граждан в государственные органы. Поскольку в нарушение федерального законодательства «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» установленный порядок рассмотрения нашего письма по сию пору преднамеренно игнорируется, мы вынуждены сообщить о шагах, которые будут предприняты нашим коллективом в целях защиты своих законных интересов.

Но прежде о той истерике, которая случилась у некоторых побоявшихся афишировать себя особ, «приближенных» к господину Музалевскому, и вылилась в беспочвенные и высокомерные нотации, распространенные от имени регионального отделения ЕР и даже целого областного Совета народных депутатов после того, как стало известно, что мы обратились с жалобой к Президенту России.

Во-первых, как всегда в таких случаях, бюрократы сослались на то, что региональный парламент и его председатель не уполномочены влиять на коммерческую деятельность муниципального унитарного предприятия. Мы, работники социально значимого для Орла предприятия общественного транспорта, конечно, могли бы возразить, что никто не снимал с нашей областной законодательной власти компетенции осуществлять социально направленную политику, в том числе и в отношении тех, кто непосредственно занимается перевозкой орловских льготников, всех, в том числе и региональных, категорий граждан. Мы, конечно, могли бы напомнить тем, кто подписался «региональный парламент», и его спикеру, что за перевозку как раз этой последней категории льготников областная власть должна МУП «ТТП» более 100 миллионов рублей, и сейчас дело рассматривается в арбитраже – так что достойно «разрулить» эту ситуацию – долг и обязанность главы областного заксобрания да и всех его депутатов.

Но правда заключается в том, что никаких таких «безапелляционных требований финансирования» в нашем недавнем обращении к Л.С. Музалевскому как председателю облсовета и секретарю реготделения «Единой России» вовсе не было. Коллектив предприятия, кстати, члены партии «Единая Россия», внесли предложение региональному политсовету, в том числе и лично его руководителю, выйти на генеральный совет партии с вопросом разработки партийной программы о возрождении городского электрического транспорта в Российской Федерации, а также о необходимости принять программу по обновлению подвижного состава в регионах. Видимо, мы наивно надеялись дождаться ответа от того, кто как раз обладал всеми необходимыми для решения этого вопроса полномочиями, да побоялся «как бы чего не вышло»!

Во-вторых, в свете вышесказанного совершенно фейковым следовало бы считать пассаж пресс-релиза облсовета от 14 апреля о том, что на некоем совещании, проведённом по обращению Л.С. Музалевского, заместителем Губернатора по планированию, экономике и финансам В.А. Тарасовым с участием администрации города Орла, было рекомендовано представить дополнительную информацию. Дескать, мудрым экспертам из областного правительства потребовалось поподробнее узнать о себестоимости проезда в общественном транспорте для МУП «ТТП», об энергоэффективности, энергоаудите и подобных занимательных вещах.

Вот поэтому-то, оказывается, нужно простить задержку с официальным ответом на обращение коллектива трудящихся в установленные федеральным законодательством сроки! Вот поэтому, оказывается, неправа я, председатель профсоюзного комитета нашего предприятия Т.В. Антонова, которая, после того как прошли все приличные сроки ответа на обращение нашего трудового коллектива, целый день 8 апреля названивала в приемную господина Музалевского, и секретарша его под любыми благовидными предлогами старалась отбояриться от назойливых звонков. Оказывается, нужна была дополнительная информация о работе МУП «ТТП». А нам об этих нуждах постеснялись сообщить!

В-третьих, наш трудовой коллектив хотел бы развеять миф о благодеяниях Леонида Семеновича. Если верить пресс-релизу областного Совета от 14 апреля, это исключительно по личной инициативе Музалевского и с помощью фракции «Единая Россия» МУП «ТТП» бессрочно освобождено от транспортного налога и получило городских субсидий более 55 миллионов рублей.

Мы в коллективе как-то уже перестаем понимать: где тут «божий дар», а где «яичница»? Ну, например, в Налоговом кодексе, принятом федеральным правительством, ясно говорится, что предприятия электротранспорта повсеместно освобождены от транспортного налога. Бессрочное освобождение нашего предприятия от налогов за «лошадиные силы» тех нескольких легковых автомобилей, автобусов и подсобных автомашин указом бывшего губернатора (оказывается, пролоббированное Л.С. Музалевским) приличному чиновнику не стоило бы ставить себе в заслугу. Это всего 140 тысяч рублей в год.

Насчет городских субсидий в 55 миллионов: Леонид Семенович и его окружение, наверное, что-то попутали в свете цитируемой в собственном пресс-релизе статьи Конституции РФ о местном самоуправлении. Это каким же образом региональный парламент спас «неподвластное» муниципальное предприятие? Вот, например, депутаты Виталий и Игорь Рыбаковы официально заявили, что облсовет – коллективный орган, и все решается через процедуру голосования. «Не могу вспомнить, чтобы депутаты облсовета обсуждали вопрос о бедственном положении ТТП и путях его спасения», – отметил Виталий Рыбаков.

Может, это результат, так сказать, партийной инициативы «Единой России»? Если принять во внимание, что успешный секретарь Заводского отделения «ЕР», депутат нескольких созывов соответствующей фракции в горсовете Орла, гендиректор нашего предприятия А.Я. Коровин «плешь проел» по поводу законных требований нашего коллектива на комитетах и сессиях у исполнительной и представительной власти города Орла, то да – 55 миллионов это заслуга «ЕР». Тогда причем тут Л.С. Музалевский? Или можно предположить, что как «серый кардинал» это он давал отмашку, чтобы горсовет голосовал за инициативы руководства нашего предприятия? Но это вряд ли… В заявлении от лица облсовета от 14 апреля нашего руководителя в лучших традициях советского агитпропа обвинили в «политическом шантаже».

Если господин Музалевский и дальше собирается манкировать конституционными правами граждан, пытаясь раздать пощечины трудовому коллективу МУП «ТТП», если не извинится публично, если незамедлительно не встретится с работниками и профсоюзным комитетом предприятия, если не накажет тех, кто решил непозволительным тоном делать заявления от имени облсовета, то наш ответ будет таков:

Данное заявление параллельно с опубликованием в СМИ мы повторно направим в адрес администрации Президента и Правительства РФ. Партийная организация «Единой России» на предприятии, насчитывающая более 160 членов, поднимет вопрос о самороспуске. Профсоюзная организация предприятия создаст стачечный комитет. Коллектив будет добиваться встречи с действующим губернатором области как высшим должностным лицом региона всеми возможными способами. Направит инициативную группу на очередное заседание областного совета, а также через народных депутатов поставит вопрос о моральных и деловых качествах председателя заксобрания. Оставляет за собой право обратиться в суд за удовлетворением своих законных требований.

От имени коллектива,

председатель профсоюзного комитета Т.В. Антонова

От редакции:

Полагаем, что этим противостояние между двумя вступившими в конфликт сторонами не ограничится. «Орловская среда» будет следить за развитием ситуации и информировать своих читателей.